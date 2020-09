Serie A, Ibrahimovic trascina il Milan

Ibrahimovic si fa carico del Milan e, da sempreverde, stende il Bologna con una doppietta, una rete per tempo. Finisce 2 a 0 per la squadra di Pioli che apre nel migliore dei modi la sua nuova stagione in serie A. I rossoneri hanno avuto anche altre occasioni da gol, fallite di poco.

Il primo gol dello svedese è arrivato con uno stacco poderoso di testa al centro dell’area, colpendo la palla arrivata con un traversone di Theo da sinistra; il secondo gol su calcio di rigore, per atterramento di Bennacer appena dentro l’area che inizialmente l’arbitro non aveva assegnato e ci ha pensato la Var a fargli rivedere la decisione. Ibra con uno dei soliti siluri dal dischetto ha reso inutile il tentativo del portiere felsineo che pure aveva intuito la direzione.