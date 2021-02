Goodman Italia, Stefano Fierro è il nuovo Country Manager

Goodman, Gruppo di proprietà industriale globale elencato pubblicamente e con la mission di ampliare gli spazi logistici per le massime ambizioni a livello mondiale, ha comunicato la nomina del manager Stefano Fierro in qualità di nuovo Country Manager

Fierro è il nuovo Country Manager di Goodman per quanto concerne l’Italia e sarà sostenuto da tre nuovi membri del team, con lo scopo di contribuire ad uno sviluppo strategico del comparto della logistica.

Tra le nuove figure presenti che si uniranno alla nomina di Fierro nella sede di Milano: due technical Manager, che consolideranno la squadra coordinando l’implementazione e la consegna degli edifici, e un Business Manager, con focus sulla ricerca e acquisizione di nuovi terreni per incrementare lo sviluppo del business italiano dell’azienda.

In ragione di un’offerta limitata sul mercato e della forte domanda da parte dei clienti, l’allargamento del team in Italia e l’acquisto di siti brownfield sono divenuti per Goodman un obiettivo chiave. La logistica e i magazzini stanno, infatti, giocando un ruolo essenziale per fornire infrastrutture fondamentali per l’economia digitale e, con il contributo del manager Fierro e di tutto il supporto, l’azienda mira ad un posizionamento ottimale volto alla piena soddisfazione delle esigenze dei clienti e ad una loro fidelizzazione a lungo termine.

Stefano Fierro è entrato a far parte di Goodman Italia nel 2018 dapprima in qualità di Senior Technical Manager. Durante il suo primo anno si è mostrato subito intraprendente coordinando e gestendo il primo centro logistico last mile a Rimini, per la logistica di Amazon. Questo, poco prima di intraprendere un Mba alla Escp Business School.

Il neo Country Manager di Goodman, Fierro comunica:

“Sono onorato di guidare il team Goodman in un mercato come l’Italia, che sta vivendo una rapida crescita e trasformazione – e prosegue – Il nostro obiettivo come azienda è quello di riuscire a fornire soluzioni sostenibili sul lungo periodo per i nostri clienti, le comunità locali e le autorità.”