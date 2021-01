Napoli, via alla bonifica dell’ex campo nomadi di Scampia

Sono partite le attività per rimuovere oltre 1.500 metri cubi di rifiuti abbandonati nell’ex campo nomadi di Scampia, un’area di 12 ettari devastata nell’agosto del 2017 da un incendio doloso.

L’intervento si inserisce nell’ambito del “Piano Regionale di Bonifica”, il programma di risanamento e bonifica di aree di particolare complessità ambientale e sociale di competenza della Regione Campania.

Invitalia (nella foto, l’a. d. Domenico Arcuri) supporta gli uffici regionali nell’attuazione degli interventi grazie alla misura “Azioni di Sistema” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui obiettivo è accelerare la realizzazione di interventi per le politiche di coesione. Inoltre, in sinergia con la Regione, il Comune di Napoli e gli Enti di controllo, ha sviluppato la programmazione di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie all’avvio dei lavori e, in qualità di Centrale di Committenza, ha curato tutte le fasi della procedura di gara per l’affidamento dei lavori.