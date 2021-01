Fabrice Barthe è il nuovo General Manager di Gefco Italia e Gruppo Mercurio

Azienda di trasporti e di servizi logistici francese e leader europeo nella logistica automotive fondato dal Gruppo PSA Peugeot Citroën, comunica la nomina di Fabrice Barthe in qualtà di nuovo General di Gefco Italia e del Gruppo Mercurio

Contemporaneamente, il manager Barthe, acquisirà anche la mansione di direttore del cluster composto da Gefco Italia, Gruppo Mercurio e Gefco Tunisia, con lo scopo di consolidare il collegamento italo – tunisino e i flussi da e per l’Est Europa. Durante la sua carriera lavorativa e, in particolare, negli ultimi vent’anni, ha rivestito ruoli di calibro crescente in realtà presente in UK, Belgio e Olanda, passato dal comparto procurement all’engineering fino alle operation.



E’ stato dapprima direttore Finished Vehicles Logistics in Belgio e poi, Development & Operational Performance Manager in Francia e negli ultimi cinque anni anche General Manager di Gefco Benelux.