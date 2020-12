Greubel Forsey, Antonio Calce è il nuovo CEO

Con decorrenza a partire da oggi 21 dicembre 2020, il manager Calce alla guida della manifattura svizzera che produce orologi d’alta gamma, Greubel Forsey. Succederà direttamente a Fabrice Deschanel

Change al vertice di Greubel Forsey, azienda svizzera produttrice di orologi specializzata nella realizzazione di orologi con tourbillon singolo e multiplo. Il presidente del CdA ha comunicato la nomina di Antonio Calce ad amministratore delegato. Calce, figura altamente affermata nel mondo dell’orologeria, ha acquisito una profonda esperienza lavorativa in seguito alle molteplici sperimentazioni lavorative in Panerai nello sviluppo del prodotto e poi per la supervisione della produzione. La sua maturazione, il suo backgroud professionale e trent’anni di esperienza



Nel comparto gli hanno permesso in passato differenti posizioni dirigenziali e ruoli di direzione generale in imponenti brand dell’alta orologeria. E’ stato CEO di Corum, prima di acquisire la responsabilità al vertice di Girard-Perregaux.

Robert Greubel, Founder di Greubel Forsey:

“Immagino che Antonio porterà la firma di Greubel Forsey molto lontano, nel rispetto dei nostri valori e del nostro DNA.”

Greubel permane presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre il collega cofondatore Stephen Forsey prosegue nella sua mansione di guida del prodotto e dell’incremento dei movimenti.

Mentre il ruolo di CEO di Greubel Forsey è stato storicamente lo stesso in Complitime, la società sorella di Greubel Forsey che crea complicazioni per altri marchi, la nuova responsabilità di Calce copre solo Greubel Forsey.