A che prezzi stanno rivendendo PlayStation 5 su eBay

Si sapeva da tempo che la console Sony sarebbe stata presto introvabile sui canali di vendita diretta, motivo per cui molti venditori privati che sono riusciti ad ottenerla l’hanno immediatamente rimessa in vendita su portali come eBay. I prezzi sono mediamente doppi rispetto al costo originale, ma superano anche abbondantemente i 1.000 euro.

Trovare una PlayStation 5 è ancora decisamente difficile anche dopo il lancio avvenuto ufficialmente nella giornata di ieri, giovedì 19 novembre. Già giorni fa le unità della console Sony destinate a chi le prenotava in anticipo erano andate esaurite a pochi minuti dall’apertura della fase preliminare delle vendite; ieri poi l’appuntamento con l’arrivo effettivo sugli scaffali digitali dei negozi di ecommerce si è svolto in modo molto simile. Il risultato è che la macchina da gioco è diventato un prodotto raro, e che di conseguenza online si stanno moltiplicando le offerte di chi desidera rivenderla e comprarla a prezzi esorbitanti.

Come di consueto in queste situazioni, la piattaforma di ecommerce eBay è la destinazione più gettonata per questo genere di scambi. Sul portale dedicato a vendite e aste online la console si trova con un ricarico di almeno 200 euro sul prezzo originale, ma la grande maggioranza delle offerte visibili parte da almeno 600 euro (rispetto a prezzi praticati da Sony di 499 e 399 euro per le versioni con e senza e con lettore di dischi Blu-Ray). Si tratta di cifre già esorbitanti, che però non costituiscono altro che il prezzo temporaneo della console: i prodotti presenti sono infatti messi all’asta, e con l’avanzare dei giorni i potenziali acquirenti sono destinati a far alzare ulteriormente il costo di altre decine o centinaia di euro.

Nella maggior parte dei casi infatti i venditori puntano i riflettori sulla console mettendola inizialmente a disposizione a pochi euro, lasciando che siano le offerte dei potenziali compratori a farne gonfiare la quotazione. E la quotazione si gonfia eccome: i prezzi salgono autonomamente fino a più di 900 euro e ottengono ancora offerte al rialzo da chi vuole a tutti i costi mettere le mani sulla console. In Italia la funzione di eBay che permette di acquistare i prodotti saltando la procedura dell’asta viene generalmente attivata solo da chi mette la console in vendita sopra le soglie al momento raggiunte dalle aste, ovvero 900 euro.

Sulle pagine del sito non manca chi ha deciso di sparare in alto: le offerte di PlayStation 5 sopra i 1.000 euro abbondano, ma sul portale trovano posto anche unità da 5.000, 10.000 e perfino 13.000 euro. Queste ultime voci rimarranno probabilmente deserte, ma se reperire la console dovesse rimanere così difficile non è escluso che i prezzi che i giocatori saranno disposti a pagare si alzino fino a superare i 1.000 euro.

