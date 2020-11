Francesco Mutti rinnovato alla presidenza di Centromarca

All’associazione Centromarca, fanno riferimento circa 200 tra le più importanti industre operanti in Italia nel settore dei beni di largo consumo. Francesco Mutti riconfermato per il prossimo biennio

Il presidente, CEO di Mutti, Industria Conserve Alimentari specializzata nelle conserve alimentari, in particolare nel settore del pomodoro, è stato riconfermato alla presidenza di Centromarca per il prossimo biennio.

Classe 1968, in seguito ai suoi studi in Finanza & Management all’Università di Cardiff, Mutti è dal ’44 alla guida dell’azienda di famiglia con oltre 400 milioni di euro di fatturato e con una realtà che mira all’eccellenza in fatto di industria agroalimentare italiana, presente in ben 95 paesi del mondo e pilastro europeo nel comparto del rosso.

Mutti sottolinea:

“Nell’ultimo biennio e in questi mesi contraddistinti da una drammatica emergenza sanitaria, l’associazione ha consolidato il suo ruolo di punto di riferimento per le industrie che fanno della politica di Marca e dei loro brand un elemento distintivo. Abbiamo evidenziato il ruolo del nostro sistema d’imprese nel contesto economico e per la sostenibilità dello sviluppo. Inoltre sono stati rafforzati i servizi agli associati e le attività di engagement sui pubblici. Con il fondamentale supporto del consiglio direttivo è importante proseguire in questa direzione con azioni che affermino la centralità e il ruolo propulsivo dell’Industria di Marca per la creazione di benessere e per il futuro del Paese. In agenda anche il consolidamento del positivo rapporto in essere con le aziende della moderna distribuzione, con le quali condividiamo priorità come la correttezza delle relazioni di mercato, il rilancio della domanda e il ritorno alla crescita dei consumi”.

Sei è il numero corrispondente dei vicepresidenti: Francesco Del Porto (President Region Italy Barilla), Alessandro d’Este (Presidente e CEO Ferrero Commerciale), Flavio Ferretti (Presidente e Amministratore Delegato Nims/Gruppo Lavazza), Giuseppe Morici (Group Chief Executive Officer Bolton Group), Mario Preve (Presidente Riso Gallo) e Marco Travaglia (Presidente e CEO Nestlé Italiana).

Nel rinnovato Direttivo di Centromarca presiedono figure rappresentative di primo piano delle più importanti industrie operanti in Italia: Silvia Bagliani (Presidente e Amministratore Delegato Mondelez International), Jean-Marc Bernier (Presidente e Amministratore Delegato Gruppo Lactalis Italia), Corrado Bianchi (Amministratore Delegato Perfetti Van Melle), Caterina Boerci (Presidente Eurofood, D&C), Niccolò Branca di Romanico (Presidente Branca), Antonio Bulgheroni (Presidente Lindt & Sprüngli Italia), Angelo Colussi (Presidente Colussi), Paolo Grue (Presidente e Amministratore Delegato Procter & Gamble), Fulvio Guarneri (Presidente e Amministratore Delegato Unilever Italia), Matthijs Kramer (Managing Director Italy Campari), Debora Paglieri (Presidente e Amministratore Delegato Paglieri), Andrea Panzani (Amministratore Delegato Valsoia), Marco Pasetti (Presidente e Amministratore Delegato Farmaceutici Dott. Ciccarelli), Umberto Pasqua (Presidente e Amministratore Delegato Pasqua), Lorenzo Potecchi (Executive Director & Country Group Manager Western and Southern Europe S.C. Johnson Italy), Giovanni Battista Valsecchi (Direttore Generale Generale Conserve), Jay Visconti (General Manager Consumer Products Italy The Walt Disney Co. Italia), Stefano Zancan (Amministratore Delegato Bauli).