Excellence Magazine, gala al Luna Baglioni per i top premier Ceo del made in Italy

Nella splendida cornice del Baglioni Hotel Luna di Venezia, si è tenuto l’Excellence International Dinner, format per la promozione e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ideato per la presentazione della piattaforma Excellence Magazine da Anita Lo Mastro, Senior Advisor per l’internazionalizzazione d’impresa, e dall’Editore di Excellence, Luigi Lauro. La manifestazione, condotta dalla giornalista Rai Camilla Nata, vanta numerosi partner istituzionali tra cui l’Alto Patrocinio dell’ITA (Istituto del Commercio Estero), INVITALIA, la Città di Venezia, il Consolato dell’Uruguay a Venezia, il Gruppo Consolare dell’America Latina e dei Caraibi, AVA (Associazione Veneziana Albergatori) in sinergia con l’Associazione Piazza San Marco. L’evento si è svolto, anche quest’anno, in occasione della conclusione della 77esima edizione della “Mostra del Cinema di Venezia”. Tra i nuovi partner che hanno aderito alla piattaforma Excellence citiamo il Prof. Nino Carmine Cafasso, CEO dello Studio Cafasso & Figli, e Barbara La Rosa, CEO di AB – Agenzia di Comunicazione, che ha curato la comunicazione dell’evento. Tra i senior partner Andrea Cafà, Presidente del Fondo Fonarcom; Marilena Spiridigliozzi, Ceo di Mariel Spose, che ha presentato una collezione di alcuni di abiti d’alta moda esposti anche in occasione della Biennale di Venezia, con annesso catalogo pubblicato da Cairo Editore. Per continuare a farci sognare, presenti anche i coniugi Adolfi, titolari di Zarina brand che riproduce gioielli di grandi griffe storiche e attuali, autorizzati, che sono stati esposti in due splendide teche piramidali. Durante la cena placée, curata dallo Chef Massimo Livan della Baglioni Hotels si è svolta la presentazione dell’edizione speciale di “Bollicine” create appositamente per Excellence dalle Cantine Girardi nelle colline del Valdobbiadene, con relativo brindisi. Il momento clou dell’evento è stato rappresentato dal conferimento degli Excellence Awards ad alcune eccellenze del Made in Italy nel settore diplomatico, imprenditoriale e istituzionale: tra i premiati, il Console onorario dell’Uruguay; Claudio Scarpa, Direttore Generale di AVA associazione veneta albergatori; il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia; Daria Illy, dell’omonima azienda Leader nel settore del caffè; Nino Carmine Cafasso, Giuslavorista, Consulente del Lavoro e Presidente AIS (Associazione Imprese di Servizi); l’ex Console di Spagna e Decano del Corpo, Antonio Simionato. La serata si è conclusa con il celebrativo taglio della torta Excellence – Baglioni Hotels da parte del Ceo Guido Polito e di Anita Lo Mastro.