CheBanca! lancia la campagna di comunicazione “Alza la tua visione”

E’ live “Alza la tua visione”, la campagna di comunicazione di CheBanca!, del gruppo Mediobanca (nella foto, il Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali del Gruppo Lorenza Pigozzi): l’idea creativa, sviluppata da Le Dictateur Studio con la direzione creativa esecutiva di Federico Pepe, è finalizzata a supportare il riposizionamento verso l’alto del brand facendone emergere la forte componente valoriale attraverso un rinnovato tono di voce, sofisticato ed elegante, si legge in una nota dell’istituto. L’intera piattaforma di comunicazione è stata ridisegnata con nuove linee guida di brand identity e include il completo restyling del sito istituzionale, dei canali digitali e progressivamente anche del layout delle filiali sul territorio, oltre allo spot Tv e alle declinazioni stampa, radio, digital, social OOH, DOOH con un piano media curato da Havas Media.

Alcune delle principali città italiane, Genova, Milano Napoli, Roma, Torino e Venezia, hanno fatto da cornice con i loro suggestivi paesaggi e le celebri architetture alla campagna televisiva, affidata ad Olympique Films and Talents per la regia di Federico Brugia.