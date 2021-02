Alpitour sperimenta le vacanze “Covid-Tested”

Da marzo, il Gruppo Alpitour darà avvio alla prima fase della sperimentazione per le vacanze “Covid-Tested”: corridoi verso le Canarie per verificare le misure inserite nelle proposte di viaggio.

Alpitour ha, infatti, dato vita a delle soluzioni di viaggio che prevedono test antigenici rapidi da effettuare alla partenza e prima del rientro, che possano tutelare i clienti. Dopo l’iniziativa avviata a novembre da Neos, la compagnia aerea del Gruppo, che esegue un test rapido in fase di check-in per il volo Milano-Nanchino, la divisione Tour Operating annuncia ora una sperimentazione che inserisce due misure comprese nella quota del pacchetto per le Canarie: un’agevolazione per effettuare il tampone molecolare prima della partenza dall’Italia e un secondo test gestito direttamente dal Gruppo, sia economicamente sia operativamente, realizzato agli ospiti in resort prima del rientro. I voli Neos inizieranno da sabato 27 marzo da Milano Malpensa – il sabato successivo anche da Verona – per Tenerife e Fuerteventura. Le strutture selezionate saranno di Alpitour e Francorosso, rispettivamente il Jacaranda e l’H10 Costa Adeje Palace a Tenerife e l’Occidental Jandia Playa e il Barcelò Castillo Beach Resort a Fuerteventura.

Dopo la sperimentazione alle Canarie, l’obiettivo è di replicare il modello anche ad altre mete ritenute idonee, come ad esempio le Maldive, il Madagascar, Zanzibar, Repubblica Dominicana, Mar Rosso, Messico.