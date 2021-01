Aspi: in Piano 2020-24 investimenti per 6,1 mld, +110%

Spese manutenzione +50% a 2,5 miliardi

Il nuovo piano industriale di Aspi prevede un’accelerazione degli impegni di investimento sia per nuove opere sia per upgrade asset esistenti: il totale degli investimenti sale del 110% a 6,1 miliardi nel Piano 2020-24 dai 2,9 miliardi del Piano 2015-19. E’ quanto emerge dalle slide illustrate dall’a.d. di Aspi Roberto Tomasi nel corso della presentazione alla stampa del piano. In particolare il totale delle spese di manutenzione passa da 1,6 a 2,5 miliardi con un “piano pluriennale di manutenzioni senza precedenti”.

“La visione che stiamo costruendo è di una nuova Autostrade per l’Italia che ipotizziamo e vogliamo che possa diventare un gestore della mobilità e non solo un gestore della concessione”, ha detto Tomasi, annunciando anche forte piano di 2.900 assunzioni al 2024. “Non abbiamo intenzione di mandare via nessuno e andremo a gestire questa trasformazione”, ha aggiunto, chiedendo ai lavoratori di “riadattarsi”.

Ansa.it