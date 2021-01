Banijay lancia Business Unit digitale e commerciale guidata da Veronica Ferrari

Nasce una nuova Business Unit digitale e commerciale, affidata alla manager Ferrari, ex commercial strategy director dell’omonima Endemol Shine Italy, la quale avrà il compito di incrementare il licensing e il merchandising, brand integration, la creazione e la gestione del contenuto digital, branded content e dei diritti musicali.

Società produttrice e distributrice di contenuti franco-italiana per piattaforme televisive e multimediali, Banijay, è pronta per creare una nuova business unit commerciale dedita all’espansione di licensing e merchandising e con lo scopo di potenziare il valore commerciale e promozionale intorno ai contenuti prodotti dalle società di Banijay in Italia, espandendo nel contempo differenti aree di business che strategicamente costituiscono un asset sempre più centrale per le attività della società.

Dapprima Commercial Strategy Director della nota società di produzione e distribuzione televisiva italiana, Endemol Shine Italy, per ben tre anni, è stata dirigente della struttura di business development di Yam112003 e ha rivestito differenti mansioni nel comparto televisivo e digitale per il Gruppo Rcs.

Sotto la sua guida, Endemol Shine Italy è riuscita ad affermarsi in ambito digitale, con la creazione di nuovi contenuti tra cui, per il Grande Fratello e la creazione e gestione digitale di format come MasterChef Italia, Family Foos Fight e Antonino Chef Academy. Inoltre, ha potenziato il progresso dei ricavi di tutte le brand integration e sviluppato le attività di licensing, merchandising e publishing di tutti i format principali dell’azienda.