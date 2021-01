ACEA dà il via al collocamento del suo primo Green Bond da 800 mln

ACEA S.p.A. (la “Società”, nella foto la presidente Michaela Castelli), facendo seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2020, annuncia il lancio di un prestito obbligazionario, per la prima volta sotto forma di Green Bond, per un importo complessivo nominale pari a Euro 800 milioni articolato in due serie, nell’ambito del Green Financing Framework recentemente pubblicato e a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da Euro 4.000.000.000 (le “Obbligazioni”), in forza del Base Prospectus aggiornato in data 24 luglio 2020 e successivamente integrato in data 15 gennaio 2021. La prima serie avrà un importo indicativo pari a Euro 300 milioni e scadenza a settembre 2025 e la seconda serie avrà un importo indicativo pari a Euro 500 milioni e scadenza a luglio 2030. Le Obbligazioni sono riservate esclusivamente a investitori istituzionali italiani e esteri (con esclusione degli investitori situati negli Stati Uniti o che siano “U.S. persons”, ai sensi dell’U.S. Securities Act del 1933, come modificato). Le Obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo e le condizioni definitive della offerta delle due serie, determinate successivamente all’esito dell’attività di bookbuilding, saranno comunicate dalla Società non appena disponibili. I proventi dell’emissione saranno destinati a finanziare specifici progetti previsti nel Piano industriale 2020-2024 che perseguono obiettivi di sostenibilità. In particolare, quelli relativi alla protezione della risorsa idrica, alla resilienza della rete di distribuzione elettrica, all’efficienza energetica, alla mobilità elettrica, allo sviluppo dell’economia circolare e all’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili. L’operazione di collocamento delle Obbligazioni sarà curata da Barclays, BBVA, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, Citi, Credit Suisse, IMI-Intesa Sanpaolo, MPS Capital Services, Natixis, Société Générale e UniCredit. Le agenzie Moody’s Investors Service e Fitch Ratings hanno attributo un rating al debito di lungo termine della Società rispettivamente pari a Baa2 (outlook Stabile) e BBB+ (outlook Stabile). Il Green Financing Framework del Gruppo ACEA è stato verificato da ISS ESG, che ha rilasciato la Second Party Opinion