Alfonso Piccirillo è il nuovo direttore finanziario di Msc Crociere

Alfonso Piccirillo, 43 anni, è stato nominato con effetto immediato chief financial officer di Msc Crociere. Il manager è entrato a far parte di Msc Cruises già dal 2004 e dal 2016 ha rivestito il ruolo di responsabile controllo finanziario e pianificazione.

Precedentemente, ha assunto il compito di business analyst e group controller in Msc Cruises ed è stato alla guida delle operazioni di pianificazione e controllo finanziario con ottimi risultati, come il finanziamento di infrastrutture e di navi, i processi di pianificazione finanziaria, il management reporting and analysis, l’analisi e la valutazione degli investimenti strategici.

Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Cruises, ha commentato: “Sono particolarmente lieto di dare il benvenuto ad Alfonso nel senior management team della Compagnia. Alfonso è l’esempio di come un giovane professionista che condivide i valori della nostra azienda e mostra la necessaria dedizione per MSC Cruises possa aspirare ad una carriera lunga e di successo che giunga fino al vertice. In questo, il percorso di Alfonso per il suo nuovo ruolo di CFO si è rivelato esemplare”.

Prima di entrare in Msc Cruises, il nuovo direttore finanziario ha maturato la sua esperienza assumendo la veste di assistant controller per Fiat Auto Dublin e di site controller a Milano per ST Microelectronics. Piccirillo ha conseguito la laurea in Economia aziendale presso l’Università di Napoli. In seguito, ha svolto un master in Management Accounting and Control a Milano presso la SDA Bocconi e infine ha completato con lode presso la IMD Business School di Losanna un programma di Executive MBA.