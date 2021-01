Belfor Italia acquisisce Quadra

Belfor Italia, filiale del Gruppo Belfor leader di mercato con oltre 70 anni di esperienza nel risanamento post-sinistro, ha acquisito Quadra, azienda specializzata nell’attività di messa in sicurezza, salvataggio e risanamento di aziende e di abitazioni private danneggiate da incendi, alluvioni e calamità naturali. Quest’operazione rappresenta il primo di una serie di investimenti programmati nei prossimi cinque anni in Italia dalla multinazionale americana e conferma la posizione di leadership di mercato nel nostro paese.

Con questa acquisizione, informa una nota, Belfor avrà in Italia una quota di mercato di circa il 32% su un volume di affari del settore che nel 2019 ha raggiunto circa 62 milioni di euro aumentando la propria capacità operativa soprattutto nel settore retail, migliorando la capillarità nel mercato italiano e garantendo una maggiore efficienza e proattività agli oltre 30.000 clienti in assistenza preventiva presenti in Toscana e Umbria.

“Con questa operazione – commenta Filippo Emanuelli, nella foto, Amministratore Delegato di Belfor Italia – Belfor rafforza la propria presenza sul territorio nazionale e in particolare in Toscana e nel Centro-Italia, dove Quadra è realtà locale stimata e apprezzata. L’investimento, voluto nonostante la crisi mondiale derivante dalla pandemia, conferma i progetti di crescita e sviluppo intrapresi dal Gruppo Belfor che si realizzano sia attraverso l’acquisizione di aziende locali qualificate e di eccellenza, sia attraverso la crescita interna del proprio capitale umano”.