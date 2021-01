Fondo Salvaguardia Imprese, al via il 2 febbraio la nuova misura

Prende il via il 2 febbraio 2021 la nuova misura Fondo Salvaguardia Imprese, gestita da Invitalia (nella foto, l’a. d. Domenico Arcuri) e istituita dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 43, con una dotazione di 300 milioni di euro.

Il Fondo acquisisce partecipazioni dirette di minoranza nel capitale di rischio di imprese in difficoltà economico-finanziaria che propongono un piano di ristrutturazione per garantire la continuità di impresa e salvaguardare l’occupazione. L’intervento complessivo per ogni singola operazione non potrà superare i 10 milioni di euro.

Le imprese che richiederanno l’accesso al Fondo devono aver prioritariamente avviato un confronto presso la struttura per la crisi d’impresa del Ministero dello sviluppo economico, soddisfacendo inoltre almeno una delle seguenti condizioni:

essere titolari di marchi storici di interesse nazionale;

essere società di capitali con numero di dipendenti superiore a 250;

detenere beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, indipendentemente dal numero degli occupati.

I principali obiettivi del Fondo sono il sostegno alla continuità e al rilancio dell’attività d’impresa, la salvaguardia occupazionale e l’attivazione di capitali a sostegno dell’attuazione dei piani di ristrutturazione.