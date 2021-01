Enel X si aggiudica un contratto per la fornitura di 401 autobus elettrici e due nuovi elettro-terminal a Bogotá

Enel X, la business line del Gruppo Enel dedicata ai servizi energetici avanzati, si è aggiudicata un contratto con Transmilenio, sistema di trasporto rapido su autobus di Bogotá, per la fornitura di 401 autobus completamente elettrici e due nuovissimi elettro-terminal per la ricarica degli stessi a favore del Sistema integrato di trasporto pubblico (SITP, acronimo della denominazione spagnola Sistema Integrado de Transporte Público) della capitale colombiana. Il risultato, che fa seguito al contratto siglato a fine 2019 con il SITP per la realizzazione di quattro elettro-terminal, attualmente in corso d’opera, porterà a circa 900 il numero di autobus elettrici forniti da Enel X a Bogotá e renderà la società un partner chiave del SITP nel contribuire al piano di decarbonizzazione della città.

Bogotà è la seconda megalopoli latinoamericana – dopo Santiago del Cile – a beneficiare di un’iniziativa di trasporto pubblico sostenibile a emissioni zero promossa da Enel X. Questa aggiudicazione porta a quasi 1.400 il numero di e-bus gestiti da Enel X nel mondo.

“Questa aggiudicazione rappresenta un nuovo traguardo nell’ambito del continuo impegno di Enel X a favore della decarbonizzazione, che mira al contempo al potenziamento del trasporto pubblico elettrico sostenibile,” commenta Francesco Venturini, nella foto, CEO di Enel X. “Le città ospitano più di metà della popolazione mondiale e contribuiscono in maniera significativa alle emissioni globali legate ai trasporti. La decarbonizzazione della mobilità urbana, a partire dal trasporto pubblico, dovrebbe essere una priorità assoluta e richiede uno sforzo considerevole da parte del settore pubblico e privato. Enel X mira ad assumere il ruolo di partner industriale chiave nella transizione verso un modello di città sostenibile in modo da essere in grado di affrontare le sfide attuali e future dell’urbanizzazione e dell’elettrificazione, contribuendo al contempo alla creazione di megalopoli sostenibili”.

Gli autobus elettrici saranno realizzati da BYD, produttore cinese di automobili, e il loro arrivo a Bogotá è previsto tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Saranno ricaricati con energia pulita proveniente da fonti rinnovabili al 100% disponibili presso gli elettro-terminal realizzati da Enel X. Gli autobus saranno dotati di telecamere di sicurezza e Wi-Fi e avranno a disposizione hub di ricarica USB per garantire a tutti i passeggeri un servizio confortevole, sostenibile e di alta qualità.

I due elettro-terminal che, secondo le previsioni, saranno operativi tra novembre 2021 e aprile 2022, saranno costruiti in due aree diverse di Bogotà (Usme e Fontibon) e saranno dotati di circa 200 infrastrutture di ricarica per autobus elettrici.

L’iniziativa si inserisce nel quadro più ampio delle attività intraprese da Enel X per potenziare la mobilità elettrica nel trasporto pubblico. Tali iniziative includono la partnership con AMP Capital, global investment manager con oltre 30 anni di esperienza nel campo degli investimenti nelle categorie di attività legate alle infrastrutture, per incrementare gli investimenti nelle infrastrutture di trasporto pubblico elettrico nelle Americhe attraverso una joint venture che attualmente possiede una flotta di 435 autobus elettrici operativi e relative infrastrutture di ricarica a Santiago del Cile. Enel X sta inoltre attuando ulteriori iniziative legate agli autobus elettrici in Brasile (San Paolo), Perù (Lima), Uruguay (Montevideo), Stati Uniti, Spagna (Barcellona) e Italia.

Enel X progetta e sviluppa soluzioni incentrate sui principi di sostenibilità ed economia circolare per fornire a persone, comunità, istituzioni e aziende un modello alternativo che rispetti l’ambiente e integri l’innovazione tecnologica nella vita quotidiana.