Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, ha annunciato durante la Italian Tech Week a Torino che la prossima settimana sarà presentata una nuova strategia dedicata all’intelligenza artificiale (IA), fondata su un principio semplice ma innovativo: porre l’IA al centro di tutte le decisioni.

Secondo von der Leyen, questa strategia intende collocare l’intelligenza artificiale “al centro di ogni scelta pubblica e privata”, con l’obiettivo di promuovere e accelerare il suo impiego in tutti i comparti economici e sociali. Ogni volta che un ente pubblico o un’impresa si trova a fronteggiare una nuova sfida, la prima domanda da porsi dovrà essere: in che modo l’IA può contribuire a risolverla?

La presidente ha portato esempi concreti per illustrare le potenzialità dell’IA, indicando che questa può supportare i medici nella diagnosi precoce del cancro o nel rapido sviluppo di nuovi farmaci. Inoltre, sarà impiegata per istituire una rete europea di centri di screening avanzati, capaci di offrire assistenza sanitaria di alto livello e di ridurre i tempi di attesa per i pazienti.

La strategia prevede inoltre incentivi dedicati a ospedali e aziende farmaceutiche per favorire l’adozione di soluzioni innovative basate sull’intelligenza artificiale, valorizzando così le competenze tecnologiche e migliorando la qualità dei servizi sanitari.