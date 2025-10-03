La compagnia aerea low-cost spagnola Volotea si appresta a chiudere il 2025 con risultati finanziari che segnano un nuovo record storico, superando le performance già eccezionali del 2024. Le previsioni indicano una solida crescita, sostenuta da una strategia di “crescita controllata” e un rafforzamento del capitale.

Finanziari in Decollo: Utili e Margini in Forte Aumento

Volotea stima per l’anno in corso ricavi per circa 840 milioni di euro, segnando un aumento del 4% rispetto agli 810 milioni registrati nel 2024. Il dato più significativo riguarda però la redditività: l’EBITDA è atteso superiore ai 190 milioni di euro, con un balzo del 29% rispetto ai 147,2 milioni dell’anno precedente.

Di conseguenza, il margine operativo lordo (EBITDA margin) è previsto attestarsi tra il 22% e il 24%, guadagnando circa cinque punti percentuali. In forte ascesa anche l’EBIT, stimato tra i 70 e gli 80 milioni di euro, più del doppio (+116%) rispetto ai 33,5 milioni di euro del 2024. Il margine EBIT è previsto tra l’8,5% e il 9%, un miglioramento di oltre 4,5 punti percentuali.

Capitale Rafforzato: Nuova Iniezione da 10 Milioni

A supporto di questa traiettoria positiva, Volotea ha completato un ulteriore passo nel rafforzamento del proprio capitale. Gli azionisti attuali – il management team guidato dal CEO e fondatore Carlos Munoz, nella foto, Aegean Airlines e il fondo americano PAR Capital – hanno iniettato una nuova tranche di 10 milioni di euro. Questa somma si aggiunge ai 46 milioni raccolti nel 2024, portando l’ammontare complessivo a 56 milioni di euro. L’ottima performance attesa per il 2025 ha consentito di limitare l’investimento a 10 milioni, a fronte dei circa 50 milioni inizialmente previsti per questa seconda fase.

Prospettive e Strategia del CEO

Carlos Munoz, fondatore e CEO, ha commentato la strategia della compagnia, sottolineando l’equilibrio tra crescita e redditività. “Abbiamo sfruttato una crescita controllata, pari a circa il 5%, per migliorare la redditività di 4-5 punti percentuali”. Munoz ha anche proiettato lo sguardo al futuro, evidenziando le opportunità per l’anno successivo. “Anche per il 2026, le prospettive restano positive, con trend di mercato solidi e numerose opportunità, con una crescita attesa superiore al 10%, condizionata unicamente dalla disponibilità di aeromobili”.

Piano Operativo: Offerta Posti in Crescita

Sul fronte operativo, Volotea prevede di chiudere il 2025 con oltre 12,6 milioni di posti offerti, puntando a raggiungere quasi i 14 milioni nel 2026, con una crescita complessiva del 10%. Entro la fine dell’anno, la compagnia avrà oltre 420 rotte attive – più della metà operate in esclusiva – e stima di trasportare quasi 11,5 milioni di passeggeri su circa 75.000 voli, consolidando la propria posizione nel settore.