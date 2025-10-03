La Regione Lombardia ha sbloccato un finanziamento di 11,8 milioni di euro provenienti dal Fondo per le emergenze nazionali, destinato a enti e Comuni colpiti dalla violenta ondata di maltempo del luglio 2023. I fondi, stanziati dal Dipartimento di Protezione civile, saranno impiegati per il ripristino e la messa in sicurezza delle infrastrutture in 136 enti locali distribuiti su 9 province.

Maxi-Piano di Intervento: 233 Lavori tra Urgenza e Prevenzione

Il piano di riparto riguarda un totale di 233 interventi concentrati nelle province più colpite: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Monza e Brianza, Milano, Mantova e Varese.

La maggior parte dei lavori, 215 interventi, è indirizzata a esigenze urgenti come soccorso e assistenza alla popolazione, rimozione delle situazioni di pericolo e ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche. I restanti 18 interventi sono prioritari e strutturali, focalizzati sulla riduzione del rischio residuo.

L’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, ha commentato l’importanza delle risorse stanziate. “Con queste risorse si finanziano interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture strategiche. Come Regione lavoriamo per il superamento dell’emergenza e per la riduzione dei rischi futuri, sempre con la prospettiva della prevenzione, in stretta collaborazione con il Dipartimento nazionale di Protezione civile e con le Amministrazioni locali”.

La richiesta per lo stato di emergenza nazionale era stata avanzata dalla Regione in seguito agli eventi che hanno interessato il territorio dal 4 al 31 luglio 2023 ed è stata successivamente dichiarata dal Governo.

La Ripartizione Dettagliata per Provincia

L’importo complessivo di 11,8 milioni di euro è stato così ripartito tra le province, con Brescia e Milano che ricevono le quote maggiori: