Il parlamentare ha preferito rilasciare dichiarazioni spontanee durante l’udienza, esprimendo il proprio rammarico nei confronti della persona offesa. Ha reiterato la sua versione dei fatti, affermando che «quando il colpo è partito l’arma non era nelle mie mani».

Ha inoltre precisato che il porto d’armi gli è stato concesso in seguito a comprovate necessità legate alla sua posizione critica verso il regime iraniano. Ha spiegato di essere convinto che, quella notte, fosse autorizzato a detenere l’arma e che in nessun momento ci sia stata l’intenzione di possedere illegalmente l’arma. Secondo il parlamentare, sia la licenza di collezione che il porto d’armi non contenevano prescrizioni che proibissero l’uso delle armi da fuoco.

Sui proiettili utilizzati, Pozzolo ha dichiarato di non aver mai pensato che potessero essere classificati come munizioni da guerra, sottolineando che li ha acquistati regolarmente presso un’armeria. Ha aggiunto che il fatto che tali proiettili fossero acquistabili legalmente gli fa ritenere che non si tratti di munizioni belliche.

Ha concluso sottolineando di non aver sparato personalmente. Secondo lui, le ricostruzioni emerse risultano contraddittorie e non coerenti tra loro.

Pozzolo ha poi spiegato di essere stato invitato a partecipare a un brindisi, dopo aver visitato il sottosegretario Delmastro intorno alle ore 20, su suo esplicito invito a tornare a mezzanotte. Ha definito quell’incontro una «festa privata e familiare», inizialmente pensata per svolgersi nella sua baita.

Il parlamentare ha anche evidenziato di essere stato l’unico sottoposto allo Stub e all’analisi delle tracce biologiche, sottolineando che sul cane e sul grilletto del piccolo revolver sono state trovate tracce genetiche di DNA dominante che non gli appartengono. Inoltre, ha rivelato di aver presentato presso la procura diverse istanze per ottenere ulteriori analisi, senza però essere stato preso in considerazione.

La prossima udienza, in cui accusa e difesa presenteranno le loro conclusioni, è stata fissata per il 31 ottobre, quando è attesa la sentenza.