Toscana Aeroporti, la società quotata su Euronext Milan che gestisce gli scali di Firenze e Pisa, ha registrato un nuovo risultato mensile storico nel settembre 2025, sfiorando la soglia del milione di passeggeri. Nei due aeroporti sono transitati complessivamente 995 mila passeggeri, segnando una robusta crescita del +7% rispetto allo stesso mese del 2024.

La Performance del Gruppo e il Bilancio a Nove Mesi

Il risultato record di settembre è stato sostenuto dalle performance positive di entrambi i segmenti di traffico: l’internazionale ha registrato un balzo dell’+8,8%, mentre il nazionale è cresciuto dell’+1,5%.

Il trend di crescita si conferma solido anche sul totale dell’anno: nei primi nove mesi del 2025, il traffico complessivo ha superato i 7,6 milioni di passeggeri, con un incremento dell’+8,5% rispetto al periodo gennaio-settembre 2024.

Firenze (Vespucci): Il Miglior Mese di Sempre

L’Aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze ha registrato il suo miglior mese storico a settembre 2025, con 395 mila passeggeri e una crescita del +11,7% su settembre 2024. Lo scalo fiorentino ha anche segnato un record giornaliero assoluto superando i 15 mila passeggeri il 7 settembre. A guidare il risultato è stato il traffico internazionale, che ha evidenziato una forte variazione positiva del +16,2%, compensando ampiamente la flessione del segmento nazionale (-14,2%). Le rotte più trafficate sono state, nell’ordine: Parigi, Londra, Amsterdam, Barcellona e Monaco di Baviera. Complessivamente, nei primi nove mesi dell’anno, segnati da record in ogni singolo mese, il traffico di Firenze sfiora i 3 milioni di passeggeri, con un aumento del +9,5% rispetto all’analogo periodo del 2024.

Pisa (Galilei): Settembre Record Trainato dal Nazionale

Anche l’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa ha segnato il miglior mese di settembre di sempre, con 600 mila passeggeri transitati e un incremento del +4,1% rispetto a settembre 2024. A trainare la crescita dello scalo pisano sono stati entrambi i segmenti, con una particolare spinta dal nazionale (+7,9%) e un solido contributo dell’internazionale (+3,8%). A settembre, Londra si conferma la rotta maggiormente transitata, seguita da Tirana, Palermo, Catania e Cagliari. Al 30 settembre 2025, lo scalo pisano ha visto transitare 4,7 milioni di passeggeri, registrando una crescita del +7,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.