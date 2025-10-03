Manca circa un migliaio di tecnici altamente specializzati nella manutenzione ferroviaria, e il 40% delle aziende italiane del settore si trova sprovvisto del personale necessario.

Questo è il quadro delineato da Mauro Pacella, presidente di Assoferr, l’associazione che rappresenta gli operatori ferroviari e intermodali.

Mauro Pacella ha sottolineato l’urgenza di un ricambio generazionale, evidenziando come il comparto stia affrontando una situazione critica. Ha spiegato che la sfida non riguarda solo la formazione delle competenze, ma anche la scarsa motivazione dei giovani verso queste professioni. “Molti iniziano i corsi di formazione ma li abbandonano prima del completamento,” ha dichiarato.

La collaborazione con Gi Group nasce proprio dall’esigenza di investire concretamente nel futuro delle professioni tecniche, offrendo reali e durature opportunità di lavoro. Come associazione, Assoferr mira a raccogliere e rappresentare le esigenze delle aziende, proponendo programmi formativi strettamente legati alle richieste operative quotidiane, con particolare attenzione alla sicurezza, che rimane un requisito imprescindibile per il settore ferroviario.

Innovazione e formazione come elementi chiave

Enrico Cornetta, division manager aerospace, railways, naval & defence di Gi Group, ha evidenziato come innovazione e sostenibilità siano i driver principali che stanno trasformando il settore ferroviario, generando contestualmente una forte richiesta di profili specializzati.

Enrico Cornetta ha spiegato:

“In un mercato con un ampio divario tra domanda e offerta di competenze, la formazione rappresenta uno strumento imprescindibile. In questo contesto, gli IFTS (Istituti Tecnici Superiori) in apprendistato duale di primo livello costituiscono una soluzione particolarmente efficace perché permettono ai candidati, soprattutto ai più giovani, di acquisire le competenze più richieste dal settore.”

Attraverso il Gi Group Training Hub, il centro d’eccellenza dedicato alla formazione e all’orientamento, vengono progettati percorsi didattici innovativi in sinergia con enti formativi e imprese. Questi programmi sono pensati per rispondere alle specifiche esigenze delle aziende, facilitando inserimenti professionali qualificati e sostenibili.