Un esperimento fotografico potente e commovente per abbattere lo stigma sulla salute mentale. È questo l’obiettivo della mostra “La salute mentale oggi” del fotoreporter di fama mondiale Francesco Zizola – vincitore del World Press Photo 1996 – in corso alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea (GNAM) di Roma, a cura del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) della Asl Roma 2.

L’Autoritratto Oltre la Maschera

Zizola ha sfruttato un semplice concetto per esplorare l’uguaglianza profonda tra gli individui: il momento in cui ci si osserva allo specchio.

“Tutte le mattine quando ci svegliamo ci riflettiamo allo specchio e la prima persona che vediamo siamo noi stessi. Questo piccolo escamotage mi ha dato la possibilità di lavorare sul concetto di uguaglianza, perché lo specchio non è un dispositivo neutro” ha dichiarato Francesco Zizola, che ha guidato l’esperimento nei laboratori fotografici dei Centri Diurni del DSM.

Il fotoreporter ha coinvolto 125 cittadini tra pazienti, terapisti e volontari, invitandoli a realizzare un autoritratto in solitudine e libertà, utilizzando un dispositivo che simulava uno specchio (uno schermo posto vicino all’obiettivo).

“Quando ci osserviamo allo specchio si attivano meccanismi profondi che riguardano ogni essere umano, al di là di ruoli, condizioni o fragilità – sottolinea il fotoreporter – dal rifiuto della nostra immagine alla costruzione di maschere difensive, fino alla ricerca di un’identità più autentica”.

L’Uguaglianza dei Volti e la Lotta allo Stigma

La mostra espone oltre 180 foto di volti senza nome, volute per livellare ogni distinzione e preconcetto.

“Il risultato è stato straordinario, perché ho scoperto che c’è un’eguaglianza di fondo di tutti i nostri sentimenti, reazioni e comportamenti che emettiamo davanti a uno specchio. L’autoritratto è uno specchio di noi stessi e davanti a quello specchio siamo tutti uguali”.

L’assenza di identificativi serve a sfidare lo spettatore. “Sono volti allo stesso tempo tutti diversi e tutti uguali. Sono uguali perché scavalcano il pregiudizio: chi sarà il paziente e chi il terapista? Chi sarà il volontario e chi il paziente? Queste immagini ci aiutano a sciogliere ogni pregiudizio che troppo spesso pesa sulle persone che hanno perso quell’equilibrio sottile che le consente di essere in società ‘come persone normali'”. Zizola aggiunge che “le immagini ci rendono tutti uguali e livellano i pregiudizi”.

La Necessità Etica: Un Cittadino su 3 Si Vergogna

La mostra nasce nell’ambito della IV edizione del festival della Salute mentale Ro.Mens 2025, che ha posto la lotta allo stigma come tema centrale.

Massimo Cozza, psichiatra e direttore del DSM dell’Asl Roma 2, ha ricordato i dati preoccupanti dell’indagine Doxa: “Alla luce dei risultati dell’indagine Doxa sulla ‘Salute Mentale 2025’ risulta che in Italia un cittadino su 3 si vergognerebbe di avere un disturbo mentale, mentre due giovani su tre credono che mostrarsi così come si è li faccia apparire strani, e che la diversità rappresenti un rischio e non un valore. Da qui la necessità di sviluppare un’esposizione con tanti volti”.

Il festival include anche iniziative di musica (“Music@Mens”), eventi sportivi e un incontro al polo penitenziario di Rebibbia, i cui detenuti hanno partecipato attivamente al progetto fotografico.

Zizola ha raccontato l’emozione del laboratorio a Rebibbia: “Lavorare nel laboratorio di fotografia del carcere di Rebibbia è stato molto emozionante perché ho incontrato molte persone detenute, tanti terapisti e volontari. A loro ho spiegato il progetto, ho fatto vedere il dispositivo che gli consentiva di autoritrarsi in libertà e ho anche detto che chi avrebbe deciso di entrare in questa stanza per autoritrarsi lo avrebbe potuto fare in totale libertà, senza occhio di telecamera, di secondino e senza controllo. Poi ho aggiunto che chi avrebbe deciso di far uscire questa immagine per farla entrare nelle mura della Gnam avrebbe dovuto firmare una liberatoria – conclude – una liberatoria per evadere da Rebibbia“, sorride.

L’Arte come Benessere: GNAM Interattiva e Accessibile

La mostra, che rimarrà aperta fino al 7 ottobre, permette anche ai visitatori di diventare parte dell’esposizione, con uno spazio dove possono fotografarsi davanti allo specchio e aggiungere il loro volto.

Renata Cristina Mazzantini, direttrice della GNAM, ha definito la mostra “interattiva e commovente, realizzato grazie a un protocollo d’intesa siglato con la Asl Roma 2 che ci aiuta a capire la finalità etica dell’arte. Perché la creatività è un aspetto importante del benessere delle persone e un museo deve tenerne conto”. La direttrice ha inoltre confermato l’impegno per l’accessibilità del museo, con la costruzione di una rampa sulla facciata principale e percorsi inclusivi. “Una sensibilità da rafforzare tutti i giorni, ovunque”.