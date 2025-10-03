Il mercato editoriale si arricchisce di un nuovo titolo strategico nel segmento Musica / Storia: “Pensieri Stupendi”, un saggio a firma di Alfonso Amodio e Ferdinando Molteni. Il volume, con introduzione di Ivano Fossati, si posiziona come un’analisi approfondita della canzone popolare italiana attraverso la figura di un suo autore chiave. Il volume, edito da Suan Edizioni nella collana Pop Story, ha una data di uscita prevista per Luglio 2025. I dati tecnici ne definiscono l’offerta: 128 pagine, formato 16×23 cm, copertina a colori e un prezzo al pubblico di 19,50 €. L’operazione editoriale mira a intercettare sia gli appassionati di storia della musica sia i lettori interessati alle dinamiche culturali che hanno segnato gli anni Settanta e Ottanta.

Oscar Prudente e il Valore Culturale delle sue Parole

Al centro del progetto editoriale c’è la figura di Oscar Prudente, celebrato come uno dei più importanti autori italiani del suo tempo. La sinossi definisce il libro come una “lunga chiacchierata” che traccia la traiettoria artistica di Prudente, dai successi come Jesahel a Pensiero stupendo (reso celebre da Patty Pravo) e fino a l’Indiano.

Il saggio va oltre la biografia per contestualizzare l’impatto di Prudente nel panorama nazionale. Il racconto si estende alle collaborazioni con icone del calibro di Lucio Battisti, Gianni Morandi, Luigi Tenco, Bruno Lauzi, Ivano Fossati, Dario Fo, e Mogol. L’obiettivo dichiarato dagli autori è permettere al lettore di “rivivere alcune delle stagioni più ricche e più felici della storia della nostra canzone”. La solidità del volume è supportata dal profilo dei due autori. Ferdinando Molteni, noto saggista e collaboratore de La Stampa, si unisce ad Alfonso Amodio, figura con esperienza editoriale specifica su cantautori e musica popolare. La scelta di includere l’introduzione di Ivano Fossati rafforza ulteriormente il prestigio e l’autorevolezza del prodotto sul mercato.