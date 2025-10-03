Il patrimonio agroalimentare italiano rafforza la sua posizione in Europa. La Commissione europea ha ufficialmente approvato l’inserimento di due nuove eccellenze nel registro delle Indicazioni Geografiche Protette (IGP): le “Olive taggiasche liguri” e la “Carne Salada del Trentino”. Questi riconoscimenti non solo blindano la qualità, ma conferiscono un ulteriore valore commerciale e strategico ai prodotti sui mercati internazionali.

Il Riconoscimento Ligure: Le Olive Taggiasche

Le “Olive taggiasche liguri” ottengono il sigillo IGP per la versione da tavola e in pasta. La loro unicità è intrinsecamente legata al territorio ligure. La varietà taggiasca deve il suo nome alla località di Taggia, dove i monaci benedettini ne impiantarono i primi ceppi nel X secolo. La pianta, pur temendo le temperature estreme, si è perfettamente acclimatata nella stretta fascia costiera ligure. La regione, con la sua conformazione ad arco tra il mare e il crinale montuoso, offre un microclima ideale che ripara dai venti e dal freddo, permettendo a questa varietà di olive, nota per la sua grande fecondità, di prosperare.

La Tradizione Trentina: La Carne Salada

Parallelamente, la “Carne Salada del Trentino” entra nel registro IGP. Si tratta di un salume di carne bovina apprezzato per la sua magrezza e il sapore di carne matura con aroma leggermente speziato.

Il prodotto è caratterizzato da una tradizionale pratica di lavorazione e conservazione che, pur essendo stata quasi abbandonata altrove, è sopravvissuta e si è mantenuta in Trentino fin dai tempi dell’antica Roma. La produzione e il confezionamento sono circoscritti al territorio amministrativo della Provincia Autonoma di Trento, con l’esclusione di alcuni comuni.

Il Consolidamento del Patrimonio Nazionale

Con queste due nuove denominazioni, l’Italia consolida il proprio primato di qualità in Europa. Le nuove aggiunte si uniscono alle oltre 3.680 denominazioni (tra DOP, IGP e STG) già presenti nella banca dati comunitaria eAmbrosia, rafforzando la leadership nazionale nel settore delle Indicazioni Geografiche