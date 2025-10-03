Due giorni ad alto contenuto sportivo e istituzionale attendono il mondo dell’ippica a Napoli. Sotto l’egida di Federnat (Federazione Nazionale Amatori di Trotto) e Ippodromi Partenopei, torna in città, dopo un decennio, il 44° Incontro nazionale dei Gentlemen d’Italia il 4 e 5 ottobre, con al centro il Gran Premio Federnat da 83mila euro, noto come il Lotteria dei gentlemen, la gara amatoriale più ricca del mondo.

La Formula della Gara e il Montepremi Record

L’evento clou, il Gran Premio Federnat “Cesare Meli”, si disputerà all’Ippodromo di Agnano. La corsa, internazionale per indigeni ed esteri di 4 anni ed oltre, segue il tradizionale format: tre batterie sui metri 1.600, seguite dalla finale e consolazione con i nastri (2.080/2.100/2.120 metri). L’appuntamento vedrà la partecipazione di undici Club Gentlemen d’Italia dal Veneto alla Sicilia.

La giornata di domenica, a ingresso gratuito, inizierà alle 10:00 con attività ludiche e area food, mentre le corse riservate ad amazzoni e gentlemen prenderanno il via dalle 13:30. Il programma tecnico si arricchisce con la 59ª Targa d’Oro tris straordinaria e la finale del 51° Trofeo delle Regioni d’Italia, entrambe prove ad invito internazionali sul miglio per cavalli di 5 anni ed oltre.

Serata di Gala e Riconoscimenti “Amici dell’Ippica”

La manifestazione si aprirà sabato 4 ottobre con la serata di gala presso il Tennis Club Napoli. Durante l’evento, patrocinato dal Masaf Direzione Generale Ippica, saranno assegnati i riconoscimenti Federnat “Amici dell’Ippica” a personalità di spicco.

I premiati di quest’anno sono figure di rilievo del contesto napoletano che incrociano economia, sport e spettacolo:

Carlo Palmieri , vicepresidente di Unione Industriali Napoli e di Pianoforte Holding, gruppo titolare di brand partner dei maggiori premi ippici internazionali (tra cui il Lotteria di Agnano).

Giancarlo Cangiano , campione mondiale di motonautica e neo proprietario di cavalli da trotto.

, campione mondiale di motonautica e neo proprietario di cavalli da trotto. Patrizio Rispo, attore e gentleman di trotto, noto per il suo impegno nel circuito ippico benefico.

I trofei saranno consegnati dai presidenti Mauro Biasuzzi (Federnat) e Pier Luigi D’Angelo (Ippodromi Partenopei).

Le Voci Istituzionali: Passione e Sostegno alla Filiera

I vertici delle organizzazioni hanno sottolineato l’importanza del movimento amatoriale per l’intero comparto ippico.

Pier Luigi D’Angelo (Ippodromi Partenopei): “Siamo onorati di affiancare la Federnat di Mauro Biasuzzi per ciò che rappresenta il movimento amatoriale del trotto, alla base del nostro meraviglioso seppur vituperato settore. Il presidente Biasuzzi cogliendo il difficile scettro del caro Cesare Meli è riuscito a preservare e mantenere intatto lo spessore ed il ruolo della Federnat nel contesto nazionale ed internazionale perché rappresenta una delle famiglie ippiche più meritorie a tutti i livelli. Un plauso va ai presidenti dei club regionali animati dalla passione per il cavallo come animale compagno di corse e di leggende ippiche. Una neverending story da generazioni che non vedrà mai la fine fintanto che vivrà l’ippica. Buon Federnat a tutti sotto i migliori auspici per una due giorni di sport e di festa in una Napoli che non ha più bisogno di presentazioni.”

Mauro Biasuzzi (Federnat): “Soddisfazione nel tornare a Napoli dopo dieci anni con una manifestazione tra le più longeve dell’ippica nazionale. Senza dimenticare il lavoro svolto dal mio predecessore Cesare Meli di cui ho ricevuto il testimone che porto avanti con impegno e passione per lo sviluppo del trotto amatoriale in tutte le regioni d’Italia e nel mondo.”

Barbara Catizzone (Direttrice Programmazione Corse – Ippica Masaf): “L’ippica, e in particolare il trotto, trova pieno compimento e si arricchisce grazie alla passione e alla competenza delle amazzoni e dei gentlemen riuniti nella Federnat, una delle più antiche e prestigiose associazioni di categoria dell’ippica italiana. Il Masaf si impegna affinché il comparto amatoriale del trotto, alla stregua di quello professionistico, sia di supporto alla filiera del comparto ippico e dell’allevamento nazionale equino.”