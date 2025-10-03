L’impegno culturale e sociale di Intesa Sanpaolo si rinnova con l’apertura, alle Gallerie d’Italia – Vicenza, della mostra fotografica “Cristina Mittermeier. La Grande Saggezza“. L’esposizione, curata da Lauren Johnston e realizzata in collaborazione con National Geographic, sarà accessibile al pubblico dal 3 ottobre 2025 al 15 febbraio 2026.

Il plauso va al Gruppo Intesa Sanpaolo che, attraverso la sua rete museale, non solo dà spazio a un’arte di profondo impatto ma la utilizza come strumento di riflessione sui grandi temi della sostenibilità e del rapporto tra uomo e ambiente, confermando il suo ruolo di promotore di cultura e coscienza sociale nel Paese.

80 scatti per la “enoughness”

Dopo le tappe di Torino (2024) e Palermo, la rassegna approda a Vicenza con circa 80 fotografie, di cui tre inedite, offrendo una visione completa del lavoro di Cristina Mittermeier: fotografa, biologa marina e attivista di fama internazionale.

Il percorso espositivo è strutturato attorno a tre macro-aree: mondo sottomarino, mondo terrestre e popoli tribali. Centrale è il concetto di “enoughness“, l’idea dell’artista che invita a interrogarci su cosa sia per noi “abbastanza” per intraprendere un’esistenza più sostenibile e consapevole e comprendere il nostro posto nell’ecosistema globale. Mittermeier, co-fondatrice di SeaLegacy per la difesa degli oceani, documenta il solido legame tra le comunità e la natura, portando alla luce tradizioni e conoscenze che rappresentano la “grande saggezza” del passato da cui l’umanità ha molto da imparare.

Il commento di Michele Coppola

Sulla valenza dell’iniziativa, è intervenuto Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo: “Cristina Mittermeier, con le sue fotografie, – afferma Michele Coppola, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo – ci regala immagini di rara intensità che emozionano e ci spronano a riflettere sul nostro rapporto con l’ambiente. Attraverso la forza universale della fotografia, le Gallerie d’Italia rinnovano il proprio impegno sociale e culturale, mostrandosi come musei aperti e inclusivi, capaci di dialogare con pubblici sempre più ampi. Questa mostra invita tutti a scoprire la bellezza della natura e a comprendere quanto sia essenziale custodirla per le generazioni future.”

Impatto sul futuro e iniziative collaterali

Le immagini di Mittermeier sottolineano l’interconnessione globale e quanto sia fondamentale utilizzare con saggezza le risorse limitate, con particolare attenzione alla salute degli oceani, che incide direttamente su clima, aria e cibo.

La mostra sarà arricchita da un programma didattico che include attività e laboratori per le scuole, family lab e un ciclo di public program #INSIDE gratuiti e aperti alla cittadinanza, rafforzando l’obiettivo di Intesa Sanpaolo di rendere l’arte uno strumento di divulgazione e crescita.