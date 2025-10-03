Marco Massari, sindaco di Reggio Emilia, è stato protagonista di un acceso dibattito dopo aver menzionato durante una cerimonia la liberazione degli ostaggi israeliani. Massari ha precisato: “Chiedere il loro rilascio non significa dimenticare il genocidio e i più di 10.000 detenuti palestinesi nelle carceri israeliane per motivi politici.”

Il primo cittadino ha dichiarato: “Come sindaco rappresento una comunità e desidero che tutti si impegnino per la causa palestinese. Metto la massima dedizione per una pace giusta.” La cerimonia durante la quale è stato consegnato il Primo Tricolore alla relatrice speciale dell’ONU, Francesca Albanese, si è trasformata in un caso politico.

Il passaggio del discorso di Massari, in cui parlava di “fine del genocidio e liberazione degli ostaggi”, è stato accolto con fischi dal pubblico presente. Poco dopo, la stessa Albanese ha spiegato che di fronte a crimini di guerra non si possono imporre condizioni e ha chiesto al sindaco di Reggio Emilia di “promettere di non ripetere più quella affermazione.”

Il medico che ha assunto il ruolo di primo cittadino è diventato un simbolo delle difficoltà affrontate dalla sinistra italiana sul tema del conflitto mediorientale, definito da lui stesso come “il genocidio di Gaza.” Massari ha risposto a ciò mentre seguiva gli sviluppi della Flotilla e del destino degli attivisti che hanno tentato di forzare il blocco nella Striscia di Gaza.

Massari ha commentato: “Ho sempre sostenuto che questa iniziativa ha un valore enorme, è la dimostrazione di ciò che le persone possono fare di fronte all’inerzia e al silenzio dei governi. Ancora una volta, Israele viola le norme e il diritto internazionale.”

Interrogato sull’inaspettata reazione suscitata dalla vicenda legata a Albanese, il sindaco ha risposto: “Assolutamente no, il riconoscimento del Primo Tricolore è un premio importante e ben ponderato. Albanese ha svolto negli anni un ruolo fondamentale che abbiamo voluto evidenziare. Il suo impegno per i diritti umani è indiscusso.”

Riguardo al rapporto con la relatrice speciale, ha aggiunto: “Non ci siamo più sentiti dopo l’evento.”

Durante un intervento in Consiglio, è stata affrontata anche la questione delle critiche provenienti da USA e Israele nei confronti della sua persona. La rappresentante dell’ONU è stata paragonata a criminali internazionali, ma si è sottolineato come tali misure siano ingiustificate e pregiudichino le libertà fondamentali.

Le aspettative di una reazione negativa dal pubblico erano evidenti. Ha commentato che all’interno del movimento pacifista esistono molte sensibilità diverse e che non sarebbe stato sorprendente assistere a reazioni contrastanti anziché a un consenso unanime. Durante la discussione si è registrata una polemica vivace, ma ora è fondamentale rimettere al centro del dialogo la questione della Palestina.

Ha spiegato che le strumentalizzazioni riguardanti questa vicenda rischiano di oscurare il dramma reale: il disastro umanitario che grava sulla popolazione di Gaza appare quasi scomparire dalle attenzioni pubbliche.

Riguardo alle polemiche strumentali, ha rilevato come sia sorprendente la posizione di alcuni esponenti governativi, come il ministro Matteo Salvini, che sono stati assenti o insufficientemente attivi nel chiedere pressioni su Israele in passato.

Ha inoltre osservato che anche all’interno del Partito Democratico sono emersi diversi dissensi, in particolare la componente riformista ha criticato l’intervento di Albanese. Lei ha precisato di non essere esperta di dinamiche di correnti interne, ma ha notato come siano state espresse prese di posizione ufficiali, e lei ha ricevuto numerose attestazioni di stima che ha apprezzato.

Riflettendo sul momento difficile, ha ricordato la frustrazione comune causata dal fatto che il massacro nella Striscia di Gaza continua da anni senza che vi siano sviluppi significativi.

Interrogata sulla possibile presenza di questa frustrazione nei fischi rivolti durante l’intervento, ha riconosciuto che una tale componente è plausibile e se ne assume la responsabilità, sottolineando l’importanza di restare uniti nella causa della solidarietà verso il popolo palestinese. Dividersi interno non farebbe che arrecare danno alla causa.

Durante una cerimonia domenica scorsa ha ricordato l’attentato terroristico del 7 ottobre e la situazione degli ostaggi, basandosi anche sulla sua esperienza come medico per affermare che la compassione umana è necessaria.

In merito all’accostamento tra richiesta di cessate il fuoco e condizione degli ostaggi detenuti da Hamas, che le è costato i fischi, ha spiegato che in quel contesto non era possibile un discorso dettagliato. Ha ribadito che il percorso verso una pace equa per entrambi i popoli è estremamente complesso.

Ha sottolineato che chiedere la liberazione degli israeliani rapiti il 7 ottobre non significa trascurare il genocidio e la situazione degli oltre 10.000 detenuti palestinesi incarcerati per motivi politici nelle carceri israeliane, i quali meritano la loro liberazione.

Alla domanda se rifarebbe la cerimonia, ha risposto con fermezza di sì, precisando che l’obiettivo prioritario è mobilitare il maggior numero possibile di persone. Ha invitato a impegnarsi senza divisioni, ribadendo l’importanza di unire le forze per una pace giusta che coinvolga tanto palestinesi quanto israeliani.