Le indagini sul ricatto a sfondo sessuale che ha coinvolto l’ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Prato, l’avvocato Tommaso Cocci, stanno prendendo una direzione che esclude l’azione di un singolo autore. Gli investigatori sospettano che dietro le lettere anonime contenenti immagini sessualmente esplicite inviate per quasi un anno a diversi esponenti politici toscani vi siano più persone coinvolte.

L’obiettivo di questi invii, scrivono gli inquirenti, era quello di spingere Cocci, candidato presunto per le imminenti elezioni regionali, a ritirarsi dalla competizione. Resta ancora da chiarire se si tratti di un unico disegno organizzato o di iniziative indipendenti di più soggetti.

Sono tre le tipologie di lettere intercettate, differenti anche nei contenuti, e finora sono state sequestrate 31 missive, ognuna riferita a una persona distinta che si è presentata in questura o in procura per denunciare l’accaduto.

La Procura, diretta da Luca Tescaroli, ha richiesto l’acquisizione delle impronte digitali dei destinatari delle lettere, sperando che gli esami scientifici possano fornire gli elementi per risolvere il caso. Tra chi ha ricevuto le buste ci sono la deputata Chiara La Porta, ora candidata capolista alle regionali in Toscana, il sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli, diversi consiglieri comunali, assessori, il Governatore della Misericordia e due politici coinvolti in un’inchiesta per revenge porn e diffamazione: Claudio Belgiorno, ex consigliere comunale di FdI e rivale di Cocci, e Andrea Poggianti, vicepresidente del consiglio comunale di Empoli nonché amico e collega di Cocci.

Claudio Belgiorno, sottoposto a perquisizione a settembre, ha volontariamente consegnato agli investigatori due lettere anonime, senza timbri postali, che aveva conservato in casa. Ha riferito di aver ricevuto la prima presso la sua abitazione nel settembre del 2024 e la seconda nel palazzo comunale lo scorso febbraio.

Le dimensioni dell’indagine e il coinvolgimento politico

Il caso ha suscitato particolare attenzione per le sue implicazioni politiche e sociali, vista la delicatezza degli attacchi mirati a figure istituzionali di rilievo nella regione. L’indagine si muove infatti in un contesto dove la tutela della privacy e la lotta contro il revenge porn assumono un ruolo centrale nel garantire il rispetto delle persone coinvolte nelle dinamiche politiche.

L’origine di queste lettere anonime, con contenuti confidenziali e di natura intima, costituisce una violazione grave, oltre che un tentativo di ricatto che rischia di influenzare la libertà democratica dei candidati alle elezioni. La Procura sta dando particolare importanza all’accuratezza degli accertamenti forensi e alla raccolta di prove che permettano di identificare con certezza i mandanti e gli esecutori di questo sistema di intimidazione.

Le possibili piste e le prospettive future

Le indagini proseguono per valutare se esista una regia unica dietro la diffusione delle lettere o se si tratti invece di più azioni separate e disarticolate. La presenza di diversi destinatari, con profili politici eterogenei, suggerisce che il caso possa avere conseguenze più ampie sul panorama elettorale toscano.

Non è escluso inoltre che l’inchiesta possa allargarsi a ulteriori figure, se emergessero nuove prove grazie all’analisi delle impronte digitali raccolte e ad altri elementi di prova.

L’attenzione continua quindi a concentrarsi sui riscontri scientifici e sui riscontri testimonali, con le autorità impegnate a garantire che venga fatta piena chiarezza e che siano assicurati alla giustizia tutti coloro che hanno parte in questo grave episodio.

La vicenda che ha segnato profondamente la scena politica di Prato è iniziata circa un anno fa, restando tuttavia a lungo nell’ombra. Ad aprile, l’onorevole La Porta ha presentato una denuncia che ha scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora. In quei mesi, la città toscana era impegnata a fronteggiare un’inchiesta per corruzione che aveva coinvolto la sindaca del Partito Democratico, Ilaria Bugetti, e l’imprenditore tessile Riccardo Matteini Bresci.

Durante la crisi politica che ha obbligato la sindaca a dimettersi e lasciarne il posto a un commissario prefettizio, sono stati inviati anonimamente numerosi dossier contro il consigliere e avvocato Tommaso Cocci. Tra queste, lettere contenenti accuse gravi e diffamatorie: “Sapete chi è davvero Tommaso Cocci, il candidato principale per le regionali 2025? — si leggeva in una di queste —. È segretario della loggia massonica Sagittario durante la presidenza di Maestro Venerabile Riccardo Matteini Bresci. Vanta legami potenti, voti, denaro e clienti cinesi. Si dice che organizzi feste con pratiche omosessuali e faccia uso di sostanze stupefacenti. Continuate a sostenerlo?”.

Tommaso Cocci ha subito respinto tali accuse, attribuendo la vicenda a una lotta intestina al suo partito. Egli ha dichiarato:

“Questo tentativo di screditarmi è finalizzato a indebolirmi in vista delle prossime elezioni regionali. Conosco chi sta dietro questa campagna diffamatoria.”

Prima ancora che le forze politiche ufficializzassero le candidature per le regionali, durante l’estate precedente erano già comparsi manifesti diffamatori con i volti sorridenti dei possibili avversari Cocci e Belgiorno. Tuttavia, nessuno dei due ha finito per presentarsi alle urne: Cocci si è ritirato a favore di altri, mentre Belgiorno è stato escluso a seguito della sua iscrizione nel registro degli indagati.

Attualmente, presso il tribunale del Riesame, si sarebbe dovuta tenere un’udienza riguardante la situazione di Belgiorno, che però ha rinunciato all’ultimo momento. Parallelamente, le logge massoniche coinvolte hanno presentato richiesta di dissequestro del materiale rinvenuto nelle perquisizioni, inclusi gli elenchi degli iscritti.

Contesto politico e impatto sull’amministrazione locale

Questa intricata vicenda si inserisce in un contesto già segnato dalla crisi amministrativa di Prato, dovuta allo scandalo corruzione che ha coinvolto figure di primo piano. Le tensioni all’interno del Partito Democratico hanno avuto ripercussioni importanti sulla fiducia degli elettori e sulla stabilità della governance locale.

Le accuse anonime e le lotte intestine tra gruppi di potere rappresentano un fenomeno preoccupante, che rischia di influenzare non solo le candidature alle imminenti elezioni regionali ma anche il clima politico più ampio nella regione Toscana.

Il coinvolgimento di logge massoniche e le richieste di dissequestro del materiale investigativo aggiungono ulteriori livelli di complessità alla vicenda, sollevando interrogativi sul ruolo e sull’influenza di queste organizzazioni nella politica locale.

La situazione resta in evoluzione e le prossime udienze giudiziarie saranno decisive per chiarire le responsabilità e l’eventuale impatto sull’assetto politico-amministrativo di Prato e della Toscana in generale.