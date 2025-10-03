La prossima manovra economica prevede interventi finanziari per un valore complessivo di circa 16 miliardi di euro, come emerge dal Documento programmatico di finanza pubblica. Considerando che la manovra dello scorso anno ha reso strutturali misure fondamentali, quali la riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro, il finanziamento delle missioni internazionali, il rinnovo dei contratti pubblici, oltre a incrementare in modo significativo le risorse destinate al fondo sanitario nazionale e a istituire fondi per investimenti e ricostruzione, la manovra 2026-2028 sosterrà interventi con un valore medio annuo pari a circa 0,7 punti percentuali del Pil.

Questo importo corrisponde a poco più di 16 miliardi di euro. Il finanziamento della manovra si baserà su una combinazione di misure sia dal lato delle entrate che, per circa il 60%, da interventi di contenimento della spesa, tenendo conto degli esiti del monitoraggio e dei relativi cronoprogrammi di spesa.

Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia, ha dichiarato nella relazione introduttiva al Dpfp:

“Con la manovra si realizzerà una riorganizzazione del sistema fiscale, riducendo l’impatto del prelievo sui redditi da lavoro, e sarà garantito un ulteriore rifinanziamento del fondo sanitario nazionale. Inoltre, per assicurare continuità agli interventi approvati dal Governo, saranno previste specifiche misure volte a stimolare gli investimenti delle imprese e a rafforzare la competitività.”

Il ministro ha sottolineato che la stabilità politica del paese rappresenta un elemento chiave per rafforzare la resilienza economica di fronte a possibili shock esterni. Riguardo all’aumento delle spese per la Difesa, Giorgetti ha precisato che questo avverrà in modo graduale, affinché non si comprometta il consolidamento dei conti pubblici né si penalizzino altre voci di spesa che incidono significativamente sulla crescita potenziale del paese.

Giancarlo Giorgetti ha inoltre riconosciuto come il debito pubblico rappresenti un ostacolo importante da affrontare, definendolo un’eredità di politiche economiche che per decenni hanno trascurato una gestione oculata delle risorse pubbliche.

Ha commentato:

“Nel presente Documento, gli obiettivi relativi alla spesa netta e alla riduzione di deficit e debito, enunciati nel Piano strutturale di bilancio e confermati nel Documento di finanza pubblica 2025, sono ancora una volta ribaditi, a testimonianza della determinazione e della coerenza dimostrate da questo Governo nel perseguire la sostenibilità della finanza pubblica.”

Giorgetti ha poi evidenziato come, nonostante l’Italia disponga di una moltitudine di risorse preziose — dalla diversificazione del tessuto produttivo all’eccellenza qualitativa del Made in Italy, fino all’elevata ricchezza delle famiglie — il livello elevato del rapporto debito/Pil continua a rappresentare un freno allo sviluppo futuro e all’equità tra le generazioni.

Ha aggiunto:

“Questo livello così elevato di indebitamento, figlio di politiche passate poco attente a una gestione prudente delle risorse pubbliche, costituisce un limite da superare per liberare spazi di manovra utili non solo a fronteggiare eventuali futuri shock, ma anche per finanziare nuove priorità di politica economica.”