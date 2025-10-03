Il settore del gelato artigianale in Italia conferma il suo ruolo di leader in Europa, trainando i consumi e registrando performance finanziarie positive in vista del 2026. L’estate, che concentra circa il 70% del fatturato stimato attorno ai 3 miliardi di euro annui, ha segnato una crescita a valore del 3% rispetto al 2024. Questi dati, che sottolineano la resilienza del settore, faranno da sfondo a SIGEP World – The World Expo for Foodservice Excellence, l’evento internazionale di riferimento che si terrà a Rimini dal 16 al 20 gennaio 2026.

L’Italia Guida i Consumi Comunitari

I numeri evidenziano la centralità del mercato italiano. L’Italia, insieme a Francia e Spagna, rappresenta il 68% delle porzioni di gelato vendute nei primi 5 mercati europei.

I dati CREST di Circana confermano il trend positivo, nonostante le incertezze meteorologiche. Matteo Figura, direttore esecutivo Foodservice Italia di Circana, ha spiegato: “Nonostante alcune incertezze legate a condizioni climatiche non favorevoli, l’estate traina i consumi di gelato in Italia, Francia e Spagna, che insieme rappresentano il 68% delle porzioni servite nei primi 5 Paesi europei. Il gelato si conferma parte di una categoria del piccolo lusso accessibile al quale i consumatori non rinunciano volentieri”.

Anche per AIG (Associazione Italiana Gelatieri), l’estate ha confermato le attese: la crescita a valore si è attestata al +3%. A guidare la performance sono state soprattutto le aree geografiche del Centro Italia (+5%), grazie alle città d’arte, e il Sud (+4%), mentre il Nord ha registrato una crescita minima a causa del maltempo.

SIGEP 2026: Una Vetrina Mondiale da Record

Giunto alla 47esima edizione, SIGEP World (organizzato da Italian Exhibition Group, IEG) si preannuncia come un’edizione record. L’evento ospiterà 1.300 brand espositori da oltre 30 Paesi, distribuiti su 30 padiglioni, con una stima di operatori professionali in visita provenienti da oltre 150 nazioni.

L’offerta per il gelato artigianale sarà la più completa a livello globale, coprendo l’intera filiera: dalle tecnologie e attrezzature (macchine, vetrine refrigerate) alle materie prime e ingredienti, dal design e arredo fino alle più innovative soluzioni digitali per ogni modello di business del foodservice, dalle gelaterie indipendenti alle catene e all’ospitalità luxury.

Espansione Internazionale: Progetti su Germania e India

SIGEP intensifica le iniziative per l’espansione del gelato artigianale italiano nei mercati chiave. Il progetto “Sigepland” è dedicato alla Germania, il secondo mercato mondiale per numero di gelaterie dopo l’Italia, con l’obiettivo di facilitare il networking per migliaia di professionisti tedeschi. L’evento avrà inoltre l’India come Guest Country di questa edizione, una scelta che testimonia l’enorme potenziale del mercato asiatico.

A sostegno della cultura del prodotto, la campagna digitale “What is Gelato?” mira a educare investitori e operatori esteri sulla qualità e le innovative applicazioni del gelato nel foodservice, con workshop e masterclass realizzati in collaborazione con Acomag e Unione Italiana Food.

Grandi Competizioni: Italia in Difesa del Titolo alla Gelato World Cup

L’arena di SIGEP World sarà anche il teatro dell’undicesima edizione della Gelato World Cup, la competizione internazionale biennale. L’Italia, detentrice del titolo 2024, si confronterà con altre 11 nazioni d’élite tra cui Francia, Belgio, Giappone, Cina e Argentina, in otto prove che combinano rigore tecnico, gusto e abilità artistica.