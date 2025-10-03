La Farnesina ha confermato la liberazione dei quattro parlamentari italiani fermati in Israele mentre si avvicinavano alla costa di Gaza con la Global Sumud Flotilla. Si tratta del senatore Marco Croatti, dell’eurodeputata Annalisa Corrado, del deputato Arturo Scotto e dell’eurodeputata Benedetta Scuderi.

«Il ministero degli Esteri informa che sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla. (…) I parlamentari italiani sono stati trasferiti all’aeroporto di Tel Aviv e prenderanno un volo di linea assistiti dal personale dell’ambasciata. Partiranno per Roma con il volo IZ 335 alle 10 locali», recita la nota ufficiale.

Il ruolo della diplomazia

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha avuto più contatti con il collega israeliano Gideon Saar chiedendo la liberazione immediata. Una trattativa diplomatica rapida che ha consentito il trasferimento dei parlamentari verso l’aeroporto di Tel Aviv.

Chi paga i voli

Sul rientro resta aperta la questione delle spese. Il governo ha chiarito la sua posizione: non saranno i contribuenti italiani a sostenere i costi dei rimpatri. «Non ci saranno charter a carico di Roma», aggiungono fonti dell’esecutivo. Secondo quanto trapela, se Israele presenterà la fattura per i voli in partenza dalla base di Ramon, «dovranno farsene carico gli attivisti». Il governo Meloni precisa che l’Italia continuerà a offrire assistenza consolare e a garantire la sicurezza dei connazionali, ma non si farà carico dei costi dei trasferimenti. Un’interpretazione contestata dal team legale della Flotilla, che ritiene “improbabile” che l’esecutivo possa scaricare sugli attivisti le spese dei voli di Stato. La questione resta dunque aperta.

I costi già sostenuti

Un altro elemento pesa sul dibattito: il governo avrebbe già speso milioni di euro per le navi militari impegnate a monitorare la missione della Flotilla. Un investimento che riaccende la polemica politica sul bilanciamento tra spesa pubblica, sicurezza e scelte diplomatiche.