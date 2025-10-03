Dopo il successo dello scorso anno, riparte il dopo scuola della Robert F. Kennedy Human Rights Italia. Grazie al contributo della Tramuto Porter Foundation, per l’anno scolastico 2025-26 prende il via il progetto “Dopo scuola c’è RFK Italia! 2“, che si svolgerà dal 13 ottobre 2025 al 4 giugno 2026.

Questo è un servizio di doposcuola gratuito aperto a 20 ragazze e ragazzi frequentanti le scuole medie, di età compresa tra gli 11 e i 14 anni. L’iniziativa nasce dalla volontà di venire incontro ai bisogni educativi e di socialità dei giovani, con lo scopo primario di prevenire possibili situazioni di disagio sociale, scolastico e familiare.

Un Hub per la Crescita e l’Inclusione

Le attività si svolgeranno presso la RFK International House of Human Rights di Firenze. Qui, i giovani potranno interagire, creare occasioni di confronto e crescita. L’obiettivo della RFK Italia è rispondere alle esigenze della comunità locale, presidiando costantemente il territorio e garantendo uguali diritti anche alle fasce più vulnerabili.

“La finalità delle nostre iniziative è quella di generare un impatto positivo sul territorio. Il doposcuola consentirà a ragazze e ragazzi di affiancare esperienze formative a momenti di socialità, crescita personale ed inclusione,” commenta Federico Moro, Segretario Generale RFK Italia.

Attività Formative e Partner d’Eccellenza

Questa edizione vedrà un arricchimento del programma grazie al supporto della Croce Rossa Italiana, che offrirà ai frequentanti un prezioso corso di primo soccorso.

Tra le altre attività previste:

Corsi di teatro (con La Stanza dell’Attore)

(con La Stanza dell’Attore) Visite presso i musei fiorentini (in partnership con Amici di Musei)

(in partnership con Amici di Musei) Lezioni di cucina con lo chef Vito Mollica

con lo chef Lezioni sui diritti umani tenute dai rappresentanti della RFK Italia

tenute dai rappresentanti della Supporto compiti (con Le Discipline APS)

Il progetto rappresenta un’opportunità fondamentale per il sostegno educativo e la formazione civica dei giovani.