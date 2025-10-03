Fincantieri parteciperà all’edizione di “Barcolana 57”, storica regata internazionale di Trieste in programma fino al 12 ottobre, con una barca personalizzata, battezzata con il nome “DOERS ON BOARD“. A bordo, un equipaggio composto interamente da dipendenti del Gruppo.

Questa partecipazione è un segnale concreto della vicinanza di Fincantieri al mondo dello sport e ai valori che lo contraddistinguono: determinazione, spirito di squadra, fiducia reciproca, inclusione e capacità di affrontare insieme le sfide. Valori che accomunano la vela e l’industria della cantieristica, dove il successo nasce dal coordinamento, dall’impegno condiviso e dalla volontà di raggiungere e superare gli obiettivi.

L’equipaggio in regata sarà l’emblema di questa identità: persone che ogni giorno contribuiscono con passione, competenze e innovazione alla crescita del Gruppo e che porteranno in mare lo stesso spirito che guida il lavoro nelle diverse aree aziendali.

Folgiero: Tradizione, Innovazione e Futuro del Mare

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha commentato l’iniziativa: “Partecipare alla Barcolana con una barca personalizzata Fincantieri segna un passaggio importante: sarà il nostro equipaggio, formato dalle nostre persone, a testimoniare i valori che ci contraddistinguono – spirito di squadra, passione e determinazione – e che fanno del Gruppo un’eccellenza italiana e internazionale. La vela, come la nostra industria, è fatta di coordinamento, responsabilità e visione: portare questo messaggio a “Barcolana 57” significa riaffermare la capacità di Fincantieri di coniugare tradizione, innovazione e futuro dell’economia del mare”.

Fincantieri al Barcolana Sea Summit per l’Under Water

Accanto alla partecipazione sportiva – che include anche le regate Trofeo Bernetti e Barcolana Maxi – Fincantieri sarà protagonista anche al Barcolana Sea Summit. L’azienda prenderà parte al panel “Underwater: economia, difesa e salvaguardia” il prossimo 10 ottobre.

L’incontro esplorerà l’underwater come nuova frontiera per sicurezza, industria e sostenibilità, focalizzandosi sulla tutela dell’ambiente marino, sull’innovazione tecnologica e sulle sfide per l’industria del settore. Particolare attenzione sarà data al ruolo del Friuli-Venezia Giulia, tra le prime regioni a far parte del Polo Nazionale della Subacquea.