L’edizione 2025 del Festival Florio, promossa dal Comune di Favignana e diretta da Giuseppe Scorzelli, riparte dopo quattro anni di pausa puntando sulla qualità dei contenuti e sull’impatto mediatico. L’inaugurazione è fissata per venerdì 10 ottobre con la presentazione in anteprima siciliana del romanzo “Wilde come se” di Roberto Ippolito, appena pubblicato da Sem Feltrinelli.

Il Lancio Editoriale Strategico e il Contenuto

L’appuntamento, in programma alle 18:30 ai Giardini dell’Hotel Aegusa (Isola di Favignana), funge da evento inaugurale sotto il titolo “Aspettando il Premio Favignana”. L’autore, noto in passato per i suoi successi inchiesta (Ignoranti, Evasori), torna alla narrativa con un testo basato su rigorosa documentazione storica.

Il romanzo Wilde come se intreccia due vicende tragiche all’interno della prigione di Reading Gaol: quella del poeta Oscar Wilde, perseguitato per omosessualità nell’Inghilterra vittoriana, e quella di Charles Thomas Wooldridge, un soldato condannato per uxoricidio. La trama, che vede Wilde accusato anche per la condotta del personaggio immaginario Dorian Gray, esplora l’origine de La ballata del carcere di Reading. Il lavoro è definito un racconto “intenso, documentato e sorprendente”, arricchito dalla presenza di figure storiche come George Bernard Shaw, Émile Zola e Arthur Conan Doyle.

L’Architettura del Festival e la Visione Istituzionale

La manifestazione, promossa e organizzata dall’Associazione Kymbala con il Comune di Favignana, sottolinea l’importanza della parola come “forma di comunità”. La due giorni (10-11 ottobre) si struttura su un palinsesto di alto profilo.

Il giorno seguente, sabato 11 ottobre, il focus si sposterà sull’informazione economica e geopolitica con la cerimonia ufficiale di conferimento del Premio Favignana 2025 per il Giornalismo a Mariangela Pira, volto di Sky TG24, apprezzata per la sua capacità di rendere accessibili temi complessi. La serata si concluderà con un concerto esclusivo del chitarrista Giovanni Baglioni. Il Festival si avvale di una rete di collaborazione che include partner commerciali e istituzionali, fondamentali per la sostenibilità dell’evento: Cantine Florio, Liberty Lines, Hotel Aegusa, Siciltransfer, CSTM – Centro Studi Turistici e Manageriali, Brezza Marina, I Veri Sapori Favignanesi, Quello che c’è c’è, Sistema Impresa e il media partner Tele Sud. Tutti gli eventi si svolgeranno ai Giardini Hotel Aegusa – Ex Stabilimento Florio, con ingresso libero fino a esaurimento posti.