Il sito industriale di Gela, in Sicilia, festeggia quest’anno un traguardo storico: il sessantesimo anniversario dall’inaugurazione del suo Petrolchimico (1965-2025). L’evento, organizzato da Enilive (nella foto, l’a. d. del gruppo Eni Claudio Descalzi) e intitolato “60 e oltre. Sessant’anni di attività e di trasformazione a Gela. 1965-2025”, celebra non solo la longevità dell’impianto, ma soprattutto la sua radicale riconversione in Bioraffineria.

Quella che Enrico Mattei immaginò nel 1960 come uno dei maggiori complessi petrolchimici d’Europa, e che il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat inaugurò il 10 marzo 1965 definendola “un ponte sull’avvenire“, è oggi un modello di transizione energetica e decarbonizzazione.

Negli ultimi trent’anni, la Raffineria di Gela ha compiuto una trasformazione epocale: da polo chimico alimentato da materie prime fossili è diventata una bioraffineria che tratta esclusivamente prodotti di origine biogenica e rinnovabile. Il piano di riconversione è stato avviato da Eni nel 2014, culminato nell’inaugurazione dei nuovi impianti di bioraffinazione nel 2019. L’accelerazione è stata netta, includendo bonifiche e demolizioni, e quest’anno ha visto un altro passo chiave: l’inizio della produzione di SAF (Sustainable Aviation Fuel), il carburante sostenibile per l’aviazione.

Tecnologia Ecofining™: Lo Scarto che Diventa Carburante

La Bioraffineria Enilive di Gela sfrutta la tecnologia proprietaria Ecofining™. Questo processo avanzato consente di convertire biomasse, provenienti principalmente da materie prime di scarto – come oli esausti da cucina, grassi animali e sottoprodotti dell’industria agroalimentare – in biocarburanti HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).

L’HVO è destinato ai trasporti stradale, aereo, marino e ferroviario, mentre la linea dedicata al SAF segna un primato: l’impianto di Gela è il primo in Italia e tra i primi in Europa per la produzione di carburante per jet sostenibile, con una capacità produttiva di 400 mila tonnellate/anno.

La Mappa della Bioraffinazione: 5 Milioni di Tonnellate Entro il 2030

Gela non è un caso isolato, ma la punta di diamante di una strategia di espansione globale di Eni nel settore bio.

Attualmente, la produzione di biocarburanti avviene nelle bioraffinerie Enilive di Gela e Venezia, oltre che nella joint venture St. Bernard Renewables Llc in Louisiana (Stati Uniti). La mappa di crescita è ambiziosa:

Nel 2026 si aggiungerà la terza bioraffineria italiana a Livorno .

si aggiungerà la terza bioraffineria italiana a . Seguiranno gli impianti in costruzione in Malesia e Corea del Sud .

e . Eni ha avviato l’iter autorizzativo per la conversione parziale della raffineria di Sannazzaro de Burgondi (Pavia).

(Pavia). È stata annunciata la realizzazione di una nuova bioraffineria a Priolo, sempre in Sicilia.

Eni conferma gli obiettivi strategici di Enilive: aumentare la capacità di bioraffinazione fino a oltre 5 milioni di tonnellate/anno entro il 2030, con oltre 2 milioni di tonnellate di opzionalità dedicate alla produzione di SAF, da modulare in base alle esigenze del mercato.