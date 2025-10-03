Endevica Bio, clinical-stage biotech specializzata in peptidi per malattie metaboliche, ha annunciato un’importante svolta scientifica che potrebbe ridefinire il panorama terapeutico dell’obesità generalizzata. La ricerca punta sul sistema melanocortinico con un meccanismo d’azione differenziato che promette di affiancare e superare i limiti degli attuali trattamenti dominati dagli agonisti del recettore GLP-1.

Il Nuovo Target: Duale MC3R e MC4R

Mentre il recettore MC4R è stato a lungo riconosciuto come target chiave per l’obesità, gli approcci selettivi si sono rivelati inefficaci per l’obesità generalizzata. Endevica Bio ha ora dimostrato che la doppia attivazione dei recettori MC3R e MC4R (co-agonism) è la chiave per sbloccare un’efficacia superiore nella perdita di peso rispetto al solo agonismo MC4R.

Questo nuovo approccio mira a superare i problemi critici dei farmaci GLP-1 oggi sul mercato, che includono:

Elevati tassi di interruzione dovuti a effetti collaterali gastrointestinali.

dovuti a effetti collaterali gastrointestinali. Significativo recupero di peso (weight regain) dopo la cessazione del trattamento.

(weight regain) dopo la cessazione del trattamento. Perdita di massa magra (lean mass loss), con preoccupazioni a lungo termine per la salute.

710GO: Efficacia Superiore, Zero Effetti GI

Il farmaco candidato di Endevica Bio, l’agonista duale 710GO, somministrato per via orale, ha prodotto risultati impressionanti in primati non umani obesi:

Riduzione del peso corporeo dell’11,7% in 15 settimane come monoterapia.

in 15 settimane come monoterapia. Rebound di peso minimo dell’1,1% a 7 settimane dalla cessazione del trattamento.

a 7 settimane dalla cessazione del trattamento. Assenza di effetti collaterali gastrointestinali , inclusi diarrea o vomito.

, inclusi diarrea o vomito. Maggiore proporzione di perdita di massa grassa rispetto alla massa magra, in confronto ai GLP-1.

Oltre a funzionare come trattamento stand-alone, il co-agonism MC3/4R offre un potente meccanismo sinergico con classi di farmaci esistenti, come gli agonisti GLP-1 e gli analoghi dell’amilina. I dati mostrano che la combinazione di 710GO con le incretine sblocca effetti additivi, potenziando la perdita di peso e potenzialmente mitigando gli effetti collaterali associati alle incretine.

Il CEO: “Cambia la Biologia della Melanocortina”

Russell Potterfield, CEO di Endevica Bio, ha sottolineato la portata della scoperta: “I nostri risultati cambiano fondamentalmente il modo in cui pensiamo alla biologia della melanocortina nell’obesità. Per la prima volta, abbiamo prove chiare che MC3R svolge un ruolo cruciale e precedentemente sottovalutato nella regolazione del peso corporeo nei primati non umani. Sfruttando la potenza del co-agonismo MC3/4R, stiamo tracciando un nuovo percorso nel trattamento dell’obesità, che va oltre i limiti delle terapie mirate a MC4R e dei GLP-1.”

Le implicazioni sono di vasta portata: l’approccio di Endevica Bio ha il potenziale per rimodellare il mercato dell’obesità sia come monoterapia che in combinazioni di prossima generazione. Con un meccanismo differenziato, la praticità della somministrazione orale e una robusta efficacia, il co-agonism MC3/4R si candida a essere una delle strategie terapeutiche più promettenti nella lotta globale contro l’obesità.