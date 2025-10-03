Un’importante mossa nel settore dolciario italiano: Dino Corsini, azienda leader nella produzione di dolci da forno confezionati, controllata da Consilium SGR tramite il fondo di private equity CPEF III, ha annunciato l’acquisizione di Chocolitaly, realtà italiana specializzata nella produzione di torte colate e macarons. L’operazione segna un rafforzamento strategico per il Gruppo Dino Corsini, mirando a espandere il proprio posizionamento nel segmento dei prodotti premium e ad alta riconoscibilità, sia in Italia che all’estero.

Integrazione di Competenze per la GDO

Fondata a Bologna, Dino Corsini si è affermata come attore chiave nella produzione di dolci da forno confezionati (come plumcake, pancake, muffin e tortini), distribuendo i suoi prodotti attraverso il canale Gdo e Discount, sia in formato private label che copacking. Dal 2019 la società è partecipata da Consilium, che ne supporta attivamente i piani di crescita e l’internazionalizzazione.

Chocolitaly, dal canto suo, è rinomata per l’elevata qualità delle materie prime e l’attenzione all’innovazione, in particolare nella produzione di macarons e torte colate con o senza farciture. Questa acquisizione consente a Dino Corsini di arricchire il proprio portafoglio con una gamma di prodotti internazionali e di tendenza, consolidando la presenza in un segmento in forte espansione.

Le Voci dei Protagonisti

L’unione delle due aziende è vista come un’accelerazione per la competitività del Gruppo.

Il Ceo di Dino Corsini, Jacopo Malacarne, nella foto, ha sottolineato la complementarità dell’operazione: “L’unione con Chocolitaly consente di ampliare la nostra offerta, mantenendo al centro i valori che contraddistinguono la nostra storia: qualità, tradizione e innovazione. Siamo convinti che questa operazione rafforzerà la capacità del Gruppo di competere in Italia e all’estero e di rispondere in modo sempre più completo alle esigenze della nostra ampia base clienti”.

Anche il neo Ceo di Chocolitaly, Luigi Lomonaco, si è espresso positivamente: “Entrare a far parte di Dino Corsini rappresenta per noi un’opportunità unica. Grazie al supporto di una realtà industriale consolidata, saremo in grado di far crescere ulteriormente i nostri marchi e valorizzare la nostra competenza nello sviluppo di prodotti innovativi come i macarons”.

Infine, Paolo Santoro, partner di Consilium, ha inquadrato l’acquisizione nella strategia del fondo: “L’acquisizione di Chocolitaly si inserisce nella nostra strategia di sviluppo di piattaforme leader nei rispettivi settori, rafforzando la crescita di Dino Corsini e ampliandone le prospettive di sviluppo internazionale. L’operazione conferma l’approccio di Consilium orientato a supportare progetti imprenditoriali capaci di unire tradizione e innovazione”.

L’obiettivo è creare una piattaforma dolciaria più robusta, capace di intercettare le diverse esigenze del mercato, dai prodotti di base a quelli di alta pasticceria.