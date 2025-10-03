L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici si prepara a inaugurare la sua mostra d’autunno, “Luoghi Sacri Condivisi”, un’importante iniziativa culturale e diplomatica che si inserisce nel contesto del Giubileo 2025. L’esposizione, in programma dal 9 ottobre 2025 al 19 gennaio 2026, riunisce oltre 100 opere provenienti da collezioni internazionali per esplorare un fenomeno religioso “misconosciuto ma molto presente nel Mediterraneo”: la condivisione di spazi sacri tra le tre grandi religioni monoteiste.

Un Partenariato Istituzionale di Alto Livello

L’iniziativa non è solo espositiva, ma rappresenta un’operazione di co-produzione internazionale di alto profilo. La mostra è stata ideata e prodotta da Villa Medici con il Mucem (Museo delle Civiltà dell’Europa e del Mediterraneo) e l’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede – i Pii stabilimenti francesi a Roma e a Loreto.

Questa sinergia ha permesso di ottenere prestiti eccezionali dai Musei Vaticani, dal Museo Ebraico di Roma, dal Musée du Louvre e dal MAXXI, garantendo un elevato valore scientifico e artistico all’allestimento, che beneficia anche del sostegno di BNL BNP Paribas.

Il Valore Artistico: Maestri e Contemporanei in Dialogo

Il percorso espositivo si estende su sette capitoli tematici (dalle Città Sante a Architetture), coprendo 2.000 anni di storia su tre continenti. Tra gli artisti presenti, si contano grandi nomi della storia dell’arte e dell’architettura che dialogano con la contemporaneità: da Gentile da Fabriano a Marc Chagall, passando per Le Corbusier. Sono inclusi anche artisti contemporanei come Armin Linke, Matilde Cassani e Dana Awartani, che contribuiscono a disegnare una “geografia spirituale in cui si mescolano tradizioni, dialoghi e creazioni artistiche.”

L’obiettivo è mettere in luce come pratiche rituali, racconti fondatori, figure tutelari e spazi sacri condivisi si intreccino all’interno di ebraismo, cristianesimo e islam.

Il Prodotto Editoriale e il Programma Collaterale

A corredo della mostra, sarà disponibile un catalogo co-edito da Silvana Editoriale e Villa Medici. L’edizione sarà bilingue (francese e italiano), con 240 pagine, e raccoglierà i testi dei curatori – Dionigi Albera, Raphaël Bories e Manoël Pénicaud – e i contributi di specialisti come Vincent Lemire e Adnane Mokrani.

Parallelamente, la mostra sarà accompagnata da un ricco programma di conferenze e giornate di studio in collaborazione con istituzioni chiave come l’Institut français – Centre Saint-Louis, la Scuola francese di Roma, Sapienza Università e il MAXXI. Gli eventi si articoleranno tra ottobre 2025 e gennaio 2026, coprendo temi come “Condivisioni religiose nel Mediterraneo” e “Pluralismo religioso e migrazioni in Italia”.