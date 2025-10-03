La crescente tendenza delle autorità di vigilanza globali (dalla SEC alle Autorità Europee di Protezione Dati) a imporre multe personali, divieti di carriera e azioni penali dirette contro gli executive sta creando un nuovo e gravissimo fronte di rischio per i vertici aziendali. La posta in gioco non è più solo la multa societaria, ma la responsabilità individuale per non aver dimostrato la “ragionevole diligenza” (o reasonable care).

Per rispondere a questa esigenza emergente, Defensibility.ai ha lanciato Defensible Governance™, un framework integrato, una piattaforma GenAI e un servizio legale gestito che mira a proteggere dirigenti e Consigli di Amministrazione dallo scrutinio personale dei regulator.

Il Cambio di Paradigma: Dalla Multa Corporate all’Inchiesta Personale

Dal 2021, le sanzioni globali hanno superato i $15 miliardi, molte delle quali derivanti dalla mancata dimostrazione di adeguata diligenza da parte dei manager.

“L’applicazione della legge si è spostata dalle sole multe aziendali alla responsabilità individuale,” ha commentato John Johnson, Fondatore e CEO di Defensibility.ai. L’offerta di Defensibility.ai è progettata proprio per colmare il “defensibility gap,” lo spazio tra il semplice rispetto formale (la compliance) e la prova della ragionevole diligenza.

Defensible Governance™: La “Corazza” Legale del Manager

La piattaforma colma il divario lasciato dai tradizionali strumenti GRC (Governance, Risk, and Compliance) – come ServiceNow o Drata – che sono nati per superare gli audit aziendali, ma non per difendere il singolo executive in tribunale.

Il framework è disegnato per integrare in modo unico le normative europee (come GDPR, EU AI Act, CCPA e DORA) con gli standard di settore (ISO, NIST) e mappare ogni obbligo ai ruoli di leadership specifici (CEO, CISO, DPO, General Counsel).

La piattaforma GenAI, sviluppata in partnership con l’esperto legale Maverick James di Avant-Garde Legal, include:

Valutazione del Defensibility Gap: Analizza l’esposizione personale e corporate ai sensi di SEC, GDPR e altre norme.

Analizza l’esposizione personale e corporate ai sensi di SEC, GDPR e altre norme. Documentazione Cross-Regolatoria: Unifica i processi DPIA (Data Protection Impact Assessment), FRIA e le valutazioni AI, eliminando la duplicazione degli sforzi di compliance.

Unifica i processi DPIA (Data Protection Impact Assessment), FRIA e le valutazioni AI, eliminando la duplicazione degli sforzi di compliance. Simulazione Legale: L’AI modella potenziali scenari di scrutinio normativo (FTC, SEC, Autorità Europee) per prevedere come le decisioni passate saranno giudicate in sede di indagine .

L’AI modella potenziali scenari di scrutinio normativo (FTC, SEC, Autorità Europee) per . Registri di Audit Immutabili: Genera documentazione timestamped e firmata di decisioni e trade-off di rischio per resistere alle contestazioni legali.

CYA-as-a-Service: Il Salvagente Confidenziale per i Dirigenti

Oltre all’offerta aziendale, Defensibility.ai lancia CYA-as-a-Service (Cover Your Assets-as-a-Service), un sistema di difesa privato e confidenziale creato su misura per CISO, General Counsel e altri senior executive che spesso mancano di adeguata copertura D&O personale.

Questo servizio fornisce ai singoli dirigenti il loro personale audit trail, registro dei rischi e defensibility record, con dashboard accessibili solo a loro. L’obiettivo è garantire che possano provare la loro diligenza prima che si verifichi un incidente che possa danneggiare la loro carriera o portare a incriminazioni.