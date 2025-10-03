L’Autorità di Vigilanza sui mercati, Consob, intensifica la lotta contro l’abusivismo finanziario online, ordinando l’oscuramento di cinque nuovi siti web che offrivano servizi finanziari senza le necessarie autorizzazioni. L’azione porta il totale dei domini inibiti a 1.413 dal 2019, quando l’Autorità ha ricevuto i poteri specifici.

I Poteri del “Decreto Crescita” e i Nuovi Bersagli

Il provvedimento è stato adottato in forza dei poteri attribuiti alla Consob dal cosiddetto “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies). Tale normativa permette all’Autorità di ordinare ai fornitori di servizi di connettività Internet (ISP) di inibire l’accesso dall’Italia ai siti che operano illegalmente nel settore finanziario.

Di seguito, l’elenco dei siti e delle relative pagine web per i quali la Consob ha disposto l’oscuramento, efficace nei prossimi giorni per ragioni tecniche di implementazione da parte degli ISP:

VT Markets Limited (sito internet www.vtmarketsit.com e relative pagine https://myaccount.vtmarketsit.com e https://social.vt-academy.net);

(sito internet e relative pagine https://myaccount.vtmarketsit.com e https://social.vt-academy.net); “ Aitrade24 ” (sito internet https://aitrade24.com e relativa pagina https://webtrader.aitrade24.com);

” (sito internet e relativa pagina https://webtrader.aitrade24.com); “ Telarax ” (sito internet https://telarax.io e pagina https://webtrader.resembox-grey.com);

” (sito internet e pagina https://webtrader.resembox-grey.com); “ TheToroGlobal ” (sito internet https://thetoro-global.com e relativa pagina https://client.thetoro-global.com);

” (sito internet e relativa pagina https://client.thetoro-global.com); “Eurotradecfd” (sito internet https://eurotradecfd.com e relativa pagina https://client.eurotradecfd.com).

Rimozione delle App e Massima Diligenza

L’azione di vigilanza non si è limitata ai domini web. La Consob ha inoltre richiesto a Google e ad Apple la rimozione, dal mercato italiano delle rispettive piattaforme, di due applicazioni per dispositivi mobili collegate all’abusivo “Eurotradecfd”. Le app in questione sono denominate “Solve Smart” (per sistemi Android) e “4X News” (per sistemi iOS), utilizzate per offrire abusivamente servizi finanziari.

L’Autorità ha contestualmente rinnovato l’appello alla cautela, sottolineando l’importanza di una verifica preventiva da parte degli investitori.