L’espansione dell’intelligenza artificiale e dei processi di digitalizzazione ha determinato un sensibile aumento del consumo energetico in Italia. Tra il 2019 e il 2023, i settori legati all’economia digitale hanno registrato un incremento del 50,6% nel consumo di energia elettrica, con un vero e proprio boom nei servizi informatici e nei data center, che sono cresciuti del 144,6%. Questi dati emergono da un’analisi di Confartigianato, presentata nel corso della 21ª convention Energies & Transition High School, organizzata in collaborazione con i Consorzi energia Caem, CEnPI e Multienergia.

Nel solo anno 2023, i data center presenti sul territorio italiano, che includono circa 42.000 imprese con 131.000 addetti, hanno assorbito complessivamente 509,7 GWh di energia elettrica, segnando una crescita media annua del 25,1% negli ultimi quattro anni. Dal punto di vista geografico, la Lombardia occupa la posizione di vertice, con 302,3 GWh consumati, pari al 59,3% del totale nazionale, seguita da Lazio (66,8 GWh), Emilia-Romagna (32,5 GWh) e Piemonte (29,8 GWh). Queste quattro regioni rappresentano da sole l’84,6% del consumo energetico nazionale nella categoria.

In termini di consumi provinciali, Milano guida la classifica con 212,8 GWh, che corrispondono al 41,8% del totale, seguita da Roma con 63,5 GWh, Bergamo con 55,9 GWh e Torino con 26,1 GWh.

Estendendo l’analisi all’intero comparto software, servizi informatici e data center, il consumo energetico nel 2023 ha raggiunto complessivamente 898,2 GWh. Ancora una volta la Lombardia si conferma la regione con il maggior assorbimento, con 420,6 GWh, seguita da Lazio (153 GWh), Toscana (60,9 GWh) e Emilia-Romagna (53,5 GWh).

Marco Granelli, presidente di Confartigianato, ha sottolineato:

“Non possiamo permetterci che l’innovazione si trasformi in un boomerang. È indispensabile pianificare infrastrutture adeguate, puntare sull’efficienza energetica e garantire un equilibrio tra sviluppo tecnologico e responsabilità ambientale.”