Le borse dell’Asia e del Pacifico hanno chiuso prevalentemente in positivo nell’ultima seduta della settimana, nonostante le piazze cinesi fossero chiuse per festività. I mercati azionari hanno seguito l’andamento positivo registrato a Wall Street, sostenuti principalmente dai titoli tecnologici e da un clima di ottimismo riguardo a possibili nuovi tagli dei tassi di interesse, che hanno permesso agli investitori di concentrare l’attenzione oltre il protrarsi dello shutdown negli Stati Uniti.

La borsa di Tokyo, con gli scambi ancora in corso, ha registrato un aumento dell’1,78%, avvicinandosi a livelli quasi record in vista di una votazione decisiva nel partito di governo, che sceglierà il prossimo primo ministro del Giappone. L’andamento positivo è stato favorito soprattutto dai guadagni dei titoli tecnologici, stimolati dall’annuncio della collaborazione tra Hitachi e OpenAI, che ha rinvigorito le aspettative su una più ampia adozione dell’intelligenza artificiale nel Paese.

Al contrario, Hong Kong ha registrato un calo dell’1%, penalizzata da significative perdite nei titoli legati ai veicoli elettrici, che hanno risentito del ribasso notturno di Tesla. Successivamente, si sono verificate prese di profitto nel settore tecnologico dopo i forti incrementi accumulati durante la settimana.

Prospettive per Europa e Stati Uniti

In questo contesto, i mercati europei sono attesi in apertura positiva, così come i futures sui principali indici di New York. Nella giornata sono previste diverse pubblicazioni di dati macroeconomici rilevanti, tra cui gli indici PMI relativi al settore dei servizi in Italia, Spagna, Germania e Francia. Dalla Francia arriveranno anche i dati sulla produzione industriale.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, l’attenzione sarà rivolta ai dati sull’occupazione, che includono la variazione del numero di addetti, la retribuzione media, il tasso di disoccupazione e l’indice ISM relativo ai servizi, tutti indicatori fondamentali per valutare la salute dell’economia americana in questo periodo di incertezza politica e finanziaria.