L’Italia non è più al punto di partenza nella gestione dei rischi catastrofali. È quanto ha dichiarato Sestino Giacomoni, nella foto, Presidente di Consap S.p.A., intervenuto oggi a Milano al convegno AIPAI “CALAMITA’ NATURALI IN ITALIA: ANNO ZERO”. Giacomoni ha respinto il titolo dell’evento, sottolineando la svolta storica impressa dal Governo Meloni attraverso recenti provvedimenti.

“Ringrazio il Presidente di AIPAI, il dott. Giuseppe Degradi, per averci invitato a questo interessante momento di confronto sulle calamità naturali, ma voglio dire con orgoglio che oggi, grazie al Governo Meloni ed in particolare al lavoro dei ministri Giorgetti e Musumeci, non siamo più all’anno zero, come invece recita il titolo del vostro convegno. Con l’introduzione dell’obbligo per le imprese di stipulare un’assicurazione per i rischi catastrofali, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, e con l’approvazione della legge quadro n. 40 del 18 marzo 2025, che prevede schemi assicurativi pubblico-privati e l’istituzione presso Consap del Ruolo dei periti catastrofali, siamo di fronte a una vera e propria svolta storica che ci porta fuori dall’anno zero.”

La Proposta: Semi-Obbligatorietà per le Abitazioni Private

Il Presidente Giacomoni ha inoltre rilanciato l’ipotesi di estendere l’obbligo assicurativo anche alle abitazioni private, evidenziando il notevole beneficio per la collettività.

“Se il Governo prevedesse la semi-obbligatorietà dell’assicurazione per i rischi catastrofali anche per le abitazioni private, parafrasando quello che disse Neil Armstrong quando fece il primo passo sulla Luna, potremmo dire che ‘è un piccolo passo per l’uomo, che pagherebbe un premio di circa 100 euro, ma un grande passo per la collettività, che risparmierebbe ogni anno oltre 4 miliardi di euro‘.”

Ruolo Strategico di Consap e Nuovi Periti

La nuova normativa ha affidato a Consap un ruolo centrale nell’istituire il Ruolo dei periti assicurativi catastrofali. L’obiettivo è garantire rapidità e professionalità nella valutazione dei danni, sbarrando la strada all’abusivismo.

“Ora più che mai occorre proseguire sulla strada tracciata dal Governo per arrivare alla definizione dei decreti attuativi, che consentiranno di indennizzare famiglie e imprese, in tempi rapidi, grazie ad una valutazione del danno congrua, veloce ed a costi contenuti, effettuata da chi possiede un elevato grado di professionalità e di competenza ed i requisiti per superare la prova di idoneità, che consentirà l’iscrizione nell’elenco dei periti assicurativi catastrofali, istituito presso la Consap, che anche per questo potrà giocare un ruolo strategico come partner dello Stato. Consap, da un lato, permetterà la consultazione pubblica dell’elenco degli iscritti al Ruolo e ciò consentirà a qualunque interessato (privato cittadino, ente pubblico, impresa) di individuare facilmente il professionista qualificato di cui necessita la propria zona d’interesse; dall’altro tutelerà la professionalità della categoria evitando che a svolgere tali delicate mansioni siano soggetti privi di adeguate e comprovate competenze professionali, garantendo così che gli incarichi professionali siano assunti solo da chi ne abbia la necessaria capacità. In una parola si eviterà quel fenomeno di ‘abusivismo giuridico’ già tanto lamentato dai periti motor.”

Il Ruolo Sociale: 9 Miliardi Liquidati in Trent’Anni

Giacomoni ha colto l’occasione per ribadire la missione sociale di Consap, che da anni opera come gestore tecnico per conto dello Stato.

“Negli ultimi trent’anni, attraverso il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, che ancora oggi rappresenta il cuore della nostra attività, abbiamo liquidato complessivamente circa 9 miliardi di euro. Una cifra che dà la misura del nostro ruolo sociale, che si è evoluto nel tempo senza mai snaturarsi: da mero gestore tecnico a ente propositivo, capace non solo di amministrare ciò che viene affidato dallo Stato, ma anche di proporre soluzioni innovative. Oggi siamo una realtà che guarda al futuro con una missione chiara: anticipare i bisogni dei cittadini, accompagnando il Paese nelle grandi sfide – dalla transizione generazionale alla sicurezza di fronte ai cambiamenti climatici.”