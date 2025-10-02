Torna, dal 3 al 5 ottobre, Urban Nature, nella foto la locandina dell’evento, il festival del Wwf dedicato alla biodiversità urbana, giunto alla nona edizione. Oltre 100 appuntamenti diffusi in tutte le regioni italiane mirano a riscoprire il valore della natura in città per renderle più vivibili e sicure, promuovendo al contempo soluzioni concrete contro gli effetti della crisi climatica.

Il Report: Ridisegnare i Sistemi Urbani

L’urgenza di ripensare il rapporto tra cemento e natura è al centro del nuovo report del Wwf Italia, pubblicato per l’occasione: “Adattamento alla crisi climatica in ambito urbano: ripensare le città come sistemi viventi di natura e persone”.

Il focus è chiaro: l’adattamento alla crisi climatica deve essere trasformato in una vera e propria “occasione di nuova relazione tra natura, persone e sistemi urbani”. Il Wwf spinge per un cambio di paradigma, dalla semplice cementificazione a una visione di “città parco”.

L’Associazione chiede una “forte capacità di visione da parte di istituzioni e aggregazioni sociali e culturali”, ma sottolinea anche la necessità dell’“attivazione dei cittadini”.

Orti Botanici e Passeggiate: La Biodiversità in Vetrina

Il programma del festival è ricco e coinvolge il pubblico in modo diretto. I cittadini potranno “unirsi a tante iniziative e scoprire decine di orti botanici e giardini di ville storiche”.

Per tre giorni, apriranno al pubblico i loro bellissimi orti botanici, alcuni fra i più antichi d’Europa, città chiave come:

Bologna, Trieste, Napoli, Modena, Pisa, Roma, Urbino, Palermo, Bari, Padova, Firenze, Ferrara, Lecce, Pavia, Bergamo, Catania, Oropa e Bolzano.

Saranno in programma anche “passeggiate naturalistiche, laboratori, talk scientifici e attività creative”, organizzate dai volontari del Wwf con la collaborazione di decine di altre Associazioni del territorio.

Il Festival è organizzato in collaborazione con il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri e l’Associazione Nazionale Musei Scientifici (Anms), e gode del patrocinio di istituzioni di peso come il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase), l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra).