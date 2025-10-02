Un ponte culturale tra Oriente e Occidente, con l’obiettivo di valorizzare la produzione cinematografica cinese in Italia. L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Shanghai e la Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, ha organizzato un evento di alto profilo in occasione della visita della Shanghai Film Distribution and Exhibition Association (SFDEA).

L’appuntamento è per il 4 e 5 ottobre 2025 a Roma, presso la Sala Scena, nel cuore di Trastevere (via degli Orti d’Alibert 1). Sarà una rassegna cinematografica di cinque film cinesi inediti in Italia, tutti selezionati dalla SFDEA, con ingresso gratuito per il pubblico. Un’operazione che evidenzia il crescente interesse per l’interscambio culturale e le sinergie internazionali nel settore entertainment.

Il Palinsesto: Animazione, Commedie e Drammi Storici

Il programma offre un mix eterogeneo di generi, dimostrando la vitalità e la diversità dell’industria cinematografica di Shanghai.

Il via è previsto per il 4 ottobre alle ore 16:00 con l’animazione Nobody (浪浪山小妖怪, 2025, 118’), diretto da Shui Yu, avventura di un piccolo demone e dei suoi compagni in viaggio. La stessa sera, alle 19:00, sarà proiettato Dance Still (东四十条, 2023, 93’) dei registi Muqiu Qin e Hanqi Zhan, un racconto ambientato negli hutong di Pechino.

La giornata del 5 ottobre si apre alle 11:00 con The Lychee Road (长安的荔枝, 2025, 122’), commedia storica di Peng Da ambientata nella dinastia Tang, che segue le peripezie di un funzionario in cerca di riscatto. Nel pomeriggio, alle 15:00, spazio al dramma The Stage (戏台, 2025, 117’), con la regia di Peisi Chen, che narra le vicende di una compagnia teatrale alla vigilia di un grande spettacolo nella Repubblica di Cina.

La chiusura è affidata, alle 17:00, al sequel I Am What I Am 2 (雄狮少年 2, 2024, 133’), di Haipeng Sun, sulla storia del giovane lavoratore A Juan impegnato in un torneo per salvare la palestra di famiglia. Tutti i film saranno proiettati con sottotitoli in italiano e inglese, garantendo la massima comprensibilità per il pubblico internazionale.