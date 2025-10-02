TIM Enterprise ha presentato un piano di investimenti da 1 miliardo di euro nel triennio 2025-2027, con l’obiettivo di consolidare la propria leadership come piattaforma ICT nazionale. Nel 2024 gli investimenti hanno già raggiunto i 350 milioni, mentre per i prossimi anni il focus sarà su cloud, edge computing, cybersecurity, AI, 5G e IoT.

La fabbrica tecnologica del Paese

“TIM Enterprise non è solo una realtà industriale, ma la vera fabbrica tecnologica del Paese”, ha dichiarato Elio Schiavo, nella foto, Chief Enterprise & Innovative Solutions Officer di TIM. “Attraverso applicazioni proprietarie, competenze verticali e soluzioni digitali all’avanguardia, accompagniamo ogni giorno la crescita di imprese e pubbliche amministrazioni. Stiamo costruendo un’infrastruttura solida, sicura e tutta italiana, capace di sostenere la trasformazione tecnologica in atto e stiamo lavorando ogni giorno per costruire un ecosistema europeo realmente indipendente e sostenibile”.

Data Center di Santo Stefano Ticino, eccellenza italiana

Il piano è stato presentato nel Data Center di Santo Stefano Ticino (MI), tra i più avanzati d’Italia. Attivo dal 2022, copre 54.000 mq con la possibilità di espansione su ulteriori 23.000 mq. L’infrastruttura è alimentata al 100% da energia rinnovabile, dispone di un impianto fotovoltaico da 1 MW ed è progettata per un PUE inferiore a 1,3. Ha ottenuto certificazioni come LEED® Gold, ISO 27001, TIER IV e ANSI/TIA 942 Rating 4, che attestano i massimi livelli di efficienza e resilienza. Oltre alle performance energetiche, il sito partecipa al progetto ForestaMi, con la piantumazione di 400 alberi e vernici antismog per contribuire alla qualità dell’aria.

Numeri e clienti

TIM Enterprise serve oltre 30.000 clienti tra cui tutte le società del FTSE MIB e la maggioranza delle mid-cap italiane. Nel 2024 ha generato ricavi per 3,3 miliardi di euro, con un margine lordo di 1,2 miliardi (35% dei ricavi) e un Ebitda After Lease di 700 milioni. Il cloud è la principale fonte di ricavi e ha superato quota 1 miliardo, con una crescita del 25% anno su anno nel primo semestre 2025. Il portafoglio ordini ammonta a 4 miliardi di euro, garantendo stabilità e visibilità sui flussi futuri.

Strategia europea

L’azienda partecipa al Polo Strategico Nazionale per il cloud sovrano, insieme a Leonardo, CDP e Sogei, e ha aderito al progetto europeo IPCEI-CIS per rafforzare le soluzioni edge continentali. Partnership con Google Cloud, Oracle e Microsoft garantiscono interoperabilità e innovazione.