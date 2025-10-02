La società benefit TECNO, quotata su Euronext Growth Milan e player di riferimento nel settore SustainTech, si è aggiudicata la certificazione HappyAtWork® Italia 2025 di ChooseMyCompany. Il riconoscimento attesta l’elevato livello di benessere e coinvolgimento dei suoi dipendenti, posizionando il Gruppo tra le migliori realtà del Paese.

Ottavo Posto tra le Aziende con Più di 100 Collaboratori

TECNO si è distinta in modo significativo, classificandosi all’ottava posizione nella categoria dedicata alle imprese con oltre 100 collaboratori operanti in Italia.

L’iniziativa HappyAtWork®, promossa dalla piattaforma francese ChooseMyCompany (attiva nell’ambito delle valutazioni aziendali, del benessere sul lavoro e dell’ESG), si basa esclusivamente sui feedback anonimi dei dipendenti. Questi sono chiamati a valutare diversi aspetti della propria esperienza professionale, rendendo il premio una prova diretta e concreta della soddisfazione interna.

La Cerimonia e la Soddisfazione del Fondatore

Il Gruppo TECNO ha ritirato la certificazione il 25 settembre, durante la cerimonia di premiazione organizzata da ChooseMyCompany in collaborazione con Il Sole 24 Ore, tenutasi presso l’Hotel dei Cavalieri Milano Duomo.

Giovanni Lombardi, nella foto, Presidente e Fondatore di TECNO, ha espresso grande orgoglio per il risultato: “Ricevere questo riconoscimento è la prova concreta del nostro impegno nel creare un ambiente di lavoro sano, stimolante e positivo. Un risultato che ci rende orgogliosi perché nasce direttamente dalle opinioni dei nostri collaboratori e ci incoraggia a continuare a investire sulle persone, vera leva della crescita sostenibile del Gruppo.”

L’Impegno per la Crescita Sostenibile

La certificazione HappyAtWork® rafforza l’immagine di TECNO non solo come leader nella SustainTech, ma anche come datore di lavoro attento al capitale umano. L’alto indice di benessere dei collaboratori è un fattore chiave per la crescita sostenibile e il successo a lungo termine, in linea con i principi ESG che guidano l’azione della società benefit.