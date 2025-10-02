Roberto Tasca, presidente di A2A, ha evidenziato una nuova propensione dell’Italia e di alcune zone d’Europa nel promuovere la ricerca in stretta collaborazione con l’industria, un approccio che considera fondamentale per attrarre i giovani talenti.

Secondo Tasca, “c’è un flusso continuo di giovani che lasciano il paese, e offrire loro una prospettiva concreta e ambiziosa è essenziale per trattenerli. Questa trasformazione sta accadendo in Europa, dove le imprese svolgono un ruolo decisivo”.

Ha poi aggiunto che, al momento, le istituzioni politiche europee hanno altre priorità, mentre le aziende hanno il compito cruciale di creare un legame efficace tra i processi creativi esterni e la capacità industriale di trasformare l’innovazione in prodotti e servizi utili, capaci di migliorare la qualità della vita e la redditività.

Tasca ha sottolineato l’importanza di non affidare esclusivamente al settore della difesa il ruolo di principale motore dell’innovazione, anche se questo resterà un settore di investimento rilevante negli anni a venire.

Ha poi evidenziato la necessità di incentivare settori chiave come il biotech e l’health tech, particolarmente rilevanti in un contesto di invecchiamento della popolazione e di aumento dell’aspettativa di vita. Questi ambiti sono fondamentali per offrire servizi di supporto efficaci e migliorare concretamente il benessere delle persone.

Roberto Tasca ha concluso: “È fondamentale sostenere queste attività per garantire un progresso significativo e duraturo”.